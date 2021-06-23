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Украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч против Австрии в Бухаресте

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинцам предложили сдать флаг в камеру хранения

Украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч против Австрии в Бухаресте

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Украинских болельщиков не пустили в Бухаресте на матч Австрия – Украина из-за флага с надписью "Крым – это Украина". Об этом сообщает УНН.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств случившегося", – сообщил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.

Полиция Бухареста аргументировала свой поступок тем, что вход на стадион с подобным флагом запрещен из-за политического подтекста.

Украинские болельщики ответили, что это не политика, а просто факт, однако румынская сторона настояла на том, чтобы флаг был сдан в камеру хранения.

"Сказали, что Крым – спорная территория между Россией и Украиной. Причем даже отказались посмотреть на границы стран в Google Maps", – заявил один из болельщиков.

Болельщики считают, что вина за все лежит на УЕФА, и связана ситуация с тем, что российский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.

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В статье: Украина Болельщики сборной Украины Австрия
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Источник:
УНН

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Комментарии (5)
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VooDoo (Чернівці)
23.06.2021 в 12:23
Алло, МЗС? Посла викликали може?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
23.06.2021 в 11:17
"Безграмотні" румуни плутають поняття "спірна" та "окупована".
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+1
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
23.06.2021 в 11:35
Ніхто нічого не плутає. І "румуни" тут ні до чого. УЕФА забороняє політичні месіджі, а не "спірні".Гасло "Львів - це Україна" - так само не може бути репрезентоване на футбольному матчі (спортивній події), хоч з боку поляків і не має заперечень..
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+3
0
magnum power (БОМЖ)
23.06.2021 в 11:11
уєфа не дрімає. інтереси газпрому і мордора - справа першорядної важливості. навіть важливіше, ніж BLM і якийсь fair play.
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.06.2021 в 11:02
Знову коцапи нагадили.
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+2
-3


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