Украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч против Австрии в Бухаресте

Украинских болельщиков не пустили в Бухаресте на матч Австрия – Украина из-за флага с надписью "Крым – это Украина". Об этом сообщает УНН.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств случившегося", – сообщил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.

Полиция Бухареста аргументировала свой поступок тем, что вход на стадион с подобным флагом запрещен из-за политического подтекста.

Украинские болельщики ответили, что это не политика, а просто факт, однако румынская сторона настояла на том, чтобы флаг был сдан в камеру хранения.

"Сказали, что Крым – спорная территория между Россией и Украиной. Причем даже отказались посмотреть на границы стран в Google Maps", – заявил один из болельщиков.

Болельщики считают, что вина за все лежит на УЕФА, и связана ситуация с тем, что российский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.