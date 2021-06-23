Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч против Австрии в Бухаресте
Украинцам предложили сдать флаг в камеру хранения
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Украинских болельщиков не пустили в Бухаресте на матч Австрия – Украина из-за флага с надписью "Крым – это Украина". Об этом сообщает УНН.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств случившегося", – сообщил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.
Полиция Бухареста аргументировала свой поступок тем, что вход на стадион с подобным флагом запрещен из-за политического подтекста.
Украинские болельщики ответили, что это не политика, а просто факт, однако румынская сторона настояла на том, чтобы флаг был сдан в камеру хранения.
"Сказали, что Крым – спорная территория между Россией и Украиной. Причем даже отказались посмотреть на границы стран в Google Maps", – заявил один из болельщиков.
Болельщики считают, что вина за все лежит на УЕФА, и связана ситуация с тем, что российский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.
Популярное сейчас
- Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно
- Хорватия выходит в плей-офф Евро
- Ушел из жизни экс-игрок Динамо и Карпат Думанский
- Украина - Австрия 0:1. Полный провал
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 20:00 Украинские Цыганык: Начинает возмущать, что наши футболисты привыкли, что выйдут, извинятся и их погладят по голове
- 17:25 Украинские Зинченко: Я провел не лучшие игры за сборную, но отмазок искать не буду
- 17:05 Украинские Малиновский: Надеюсь, у нас еще будет шанс реабилитироваться на этом Евро