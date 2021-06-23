Шевченко объяснил провал с Австрией физической усталостью. Но есть свидетельства провала тренерской мысли

Полезную вещь в плане анализа игры сборной Украины по итогам матча против Австрии сказал Руслан Малиновский:

"Относительно физического состояния – мы пробежали на поле даже больше, чем Австрия, за 90 минут. Надо брать в комплексе – мы много ошибались, принимали неправильные решения. Соперники были лучше в тех моментах, где делается разница, в частности, на стандартах".

Это резко контрастирует с теми объяснениями, которые сразу после окончания поединка давал Андрей Шевченко. Тренер списывал неудачу на ненадлежащее физическое состояние коллектива, тогда как подопечные говорят о том, что с "физикой" все в порядке. Вас не настораживают такие расхождения?

Статистика матча Украина - Австрия свидетельствует, что существенного преимущества соперника по основным компонентам игры не было. Особенно обратите внимание на преодоленную командами дистанцию. Говорить в таких условиях о физической усталости неправильно. Проблема - распределение сил, эффективность применения своей энергии. В этом плане Австрия сыграла значительно лучше / скриншот - uefa.com

Действительно, как можно говорить о плохом физическом состоянии в контексте команды, которая на протяжении матча преодолела большую дистанцию, чем соперник? Более того, здесь не только дистанция. Украина не критически уступила Австрии в плоскости единоборств – игроки обеих команд суммарно по 135 раз вступали в эти единоборства, на семь выигранных больше у австрийцев. Стоит вопрос ставить иначе: а кому сколько пользы было от этих единоборств и преодоленной дистанции?

Некоторые статистические показатели матча Украина - Австрия. По количеству выигранных единоборств - не такое уж и большое преимущество соперника, поэтому говорить о том, что "не успевали", не совсем правильно. Другой вопрос - кто как использовал выигранные единоборства? / скриншот - InStat

Очевидно, что проблема не в физических кондициях, а в умении распределять и использовать физические силы. Проще говоря – в эффективности. Преодолев меньшую дистанцию, ​не существенно превосходя Украину по количеству выигранных единоборств, Австрия далеко впереди по количеству созданных голевых моментов (четыре против одного), по показателю "ожидаемых голов" xG (0,27 против 1,52), по количеству ударов (15 против 3).

Подтверждение теории неправильного распределения украинцами сил можно вывести на основе практически любого важного компонента игры. Осуществленные в матче ТТД – 790 у Украины против 807 австрийских. Совсем небольшая разница. Удачные ТТД – 622 против 635, но в процентном соотношении это равенство (79 на 79). По количеству передач Украина даже превзошла соперника – 495 против 489. Больше у сине-желтых точных передач - 413 против 403. Но вот показатель ключевых пасов на обострение: шесть против двух в пользу Австрии.

Тепловая карта действия Украины (слева) и Австрии (справа) в матче Евро-2020. Обратите внимание, как интенсивно австрийцы работали вокруг и в штрафной украинцев. И сравните с аналогичной картиной на другой части поля / скриншот - whoscored

Как вообще при таких статистических данных можно говорить о физической усталости и недоработках?! Кто же команде Шевченко доктор, что она совершенно не использовала свои сильные стороны? Не было выжато никаких дивидендов из владения мячом, из игры в пас, из движения на футбольном поле. Вся энергия шла в никуда.

Анализ статистических показателей наводит на мысль о том, что на поле встречались равные команды (так оно и есть, если учитывать общекомандный класс игроков). Визуальное же наблюдения за игрой убеждало, что играли между собой представители двух разных классовых дивизионов. Но победу Австрии ни в коем случае нельзя называть победой на классе. На классе было бы, если бы Украина владела мячом и территорией, а Австрия забивала после своих немногочисленных выходов на чужую половину поля.

Фактически же было иначе. Австрии как раз и не хватило класса, чтобы установить на табло тот счет, который напрашивался по рисунку игры – 3:0 или 4:0. Соперник нас прощал, а то, что забил лишь один гол (а не более) – счастливое для Украины стечение обстоятельств. Гол со стандарта – также не случайность. Австрия осуществила девять попыток взятия ворот после подач или розыгрышей от углового флажка, еще один штурм владений Бущана был со штрафного. Две из десяти таких атак завершились ударами, тогда как у Украины – ноль ударов после восьми попыток атак со стандартов. Опять же вопрос к эффективности действий украинской сборной.

Второй важный нюанс, кроме эффективности и правильности распределения сил, - это изучение слабых сторон соперника. Лучшими в составе Украины по InStat индексу стали фланговые защитники Виталий Миколенко (319) и Александр Караваев (299). Но не потому, что они матч провели лучше других, а просто потому, что Австрия преимущественно атаковала флангами. Баумгартнер и Лаймер, Алаба и Лайнер растягивали оборону Украины по ширине, постоянно нагружали зоны как в районе центрального круга, так и у ворот соперника.

InStat-индекс игроков сборной Украины. Самый высокий - у фланговых защитников Миколенко и Караваева. И большинство атак Австрия проводила через фланги / скриншот - InStat

Атак левым флангом Австрия организовала 21, правым флангом – 34. А через центр всего восемнадцать. Соперник знал о наших слабых местах и давил на них, тогда как Украина бессмысленно топталась в центре поля. Проблема физической готовности? Нет, проблема тренерской мысли.

И только после этих двух проигранных Украиной компонентов (распределение сил / эффективность, использование слабых мест соперника) можно говорить об индивидуальном браке игроков. Который, впрочем, возникал не на ровном месте, а под влиянием прессинга соперника. Австрия после второго тура группового этапа была среди лидеров Евро-2020 по показателям применения прессинга и тренерский штаб Украины, опять же, должен был учесть это обстоятельство в ходе подготовки и найти противодействие. По крайней мере, попробовать. Но этого сделано не было. Лучше всего демонстрирует ситуацию тепловая карта и карта касаний мяча Романа Яремчука: наша главная ударная сила была выключена австрийцами из игры довольно легко. И никакой реакции от тренерского штаба – Яремчук отыграл матч до конца, как и малоэффективный и с высоким показателем брака Александр Зинченко.

Яремчук 17 раз коснулся мяча в матче с Австрией. Меньше прикосновений сделали только по двое вышедших на замену игроков каждой сборной. Австрийский визави Яремчука Арнаутович, например, совершил 38 касаний мяча / скриншот - whoscored

Объяснения Шевченко выглядит очень нелогично. Гармоничнее воспринимаются слова некоторых игроков-лидеров команды. Остается надеяться, что Андрей Николаевич просто не напрягал себя необходимостью адекватного анализа причин поражения сразу после игры, а по горячим следам выдал на камеру первое, что взбрело в голову. А уже в раздевалке был адекватный разбор. А если нет, если тренерский штаб и дальше во главе угла ставит физическую готовность, можно заподозрить, что над командой утрачен контроль. А этого хотелось бы избежать в свете предстоящих матчей отбора к ЧМ-2022.