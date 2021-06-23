Национальная сборная Украины
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Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами
"Сине-желтые" испытывают вину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук опубликовал сообщение в Instagram со словами:
"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - подписал нападающий фото с Зинченко.
Напомним, что сборная Украины все же
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 00:03
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Artem-south (Херсон)
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LAZ E183 (Рига)
24.06.2021 в 00:15
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