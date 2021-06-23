Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами

Удивлен, почему так много хейта к нашей сборной. Мы все знаем, что они рачины. Но вы забыли, какой бой они дали Нидерландам? Камбек с 2:0 до 2:2 это нечто, я таких эмоций не помню уже. Победа над македонцами и минимальное поражение от Австрии. Последний матч не очень, но вы знаете, что они люди настроения. Сегодня проиграют Сан-Марино, а завтра выиграют у Испании 1:0. Хватит хейтить, у нас был потрясающий путь к Евро на отборе, вообще без проигрышей, так что отчасти мы заслужили выход в плей-офф. Это мое мнение. Это моя команда и моя страна. Всегда буду желать им побед. Слава Украине