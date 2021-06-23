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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

"Сине-желтые" испытывают вину

Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук опубликовал сообщение в Instagram со словами:

"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - подписал нападающий фото с Зинченко.

Яремчук: Большой шанс реабилитироваться перед вами - изображение 1

Напомним, что сборная Украины все же квалифицировалась в плей-офф Евро-2020, где сыграет с одним из лидеров группы F или E.

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В статье: Украина Роман Яремчук Евро-2020
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 00:03
Вперед Украина!Только поменять состав.Убрать неумех!Миколенко,Марлоша,Бэсэдина,Цыганика,Караваева отправить в отпуск!Бущан Забарный Кривцов Матвиенко Соболь Степаненко Макаренко Ярмоленко Шапаренко Яремчук!Вперед за победой!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 23:56
Візьміть собі за звичку нічого не обіцяти перед грою.
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+3
0
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Artem-south (Херсон)
23.06.2021 в 23:53
Удивлен, почему так много хейта к нашей сборной. Мы все знаем, что они рачины. Но вы забыли, какой бой они дали Нидерландам? Камбек с 2:0 до 2:2 это нечто, я таких эмоций не помню уже. Победа над македонцами и минимальное поражение от Австрии. Последний матч не очень, но вы знаете, что они люди настроения. Сегодня проиграют Сан-Марино, а завтра выиграют у Испании 1:0. Хватит хейтить, у нас был потрясающий путь к Евро на отборе, вообще без проигрышей, так что отчасти мы заслужили выход в плей-офф. Это мое мнение. Это моя команда и моя страна. Всегда буду желать им побед. Слава Украине
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+2
-1
LAZ E183 (Рига)
24.06.2021 в 00:15
Я такі емоції пам'ятаю на матчі Україна-Вірменія 4:3, це було 18 років тому.
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0
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