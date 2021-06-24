Хавбек сборной Украины может восстановиться к матчу со Швецией

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может успеть восстановиться к матчу против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщил журналист "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко.

Отмечается, что 24 и 25 июня будут смотреть, как проходит восстановление 24-летнего футболиста.

Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги в матче против Нидерландов (2:3) и с тех пор не появлялся на поле.

Напомним, что матч Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020 состоится 29 июня. Начало - 22:00.