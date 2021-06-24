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Хавбек сборной Украины может восстановиться к матчу со Швецией
У футболиста есть шансы помочь национальной команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может успеть восстановиться к матчу против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщил журналист "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко.
Отмечается, что 24 и 25 июня будут смотреть, как проходит восстановление 24-летнего футболиста.
Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги в матче против Нидерландов (2:3) и с тех пор не появлялся на поле.
Напомним, что матч Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020 состоится 29 июня. Начало - 22:00.
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