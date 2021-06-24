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Хавбек сборной Украины может восстановиться к матчу со Швецией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У футболиста есть шансы помочь национальной команде

Хавбек сборной Украины может восстановиться к матчу со Швецией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может успеть восстановиться к матчу против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщил журналист "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко.

Отмечается, что 24 и 25 июня будут смотреть, как проходит восстановление 24-летнего футболиста.

Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги в матче против Нидерландов (2:3) и с тех пор не появлялся на поле.

Напомним, что матч Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020 состоится 29 июня. Начало - 22:00.

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В статье: Украина Швеция Александр Зубков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.06.2021 в 09:07
Дійсно зі шведами такий "бігунок" зайвим не буде... Тут питання чи зможуть повністю відновитися ті хто зіграв 3 матчі
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