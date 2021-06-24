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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины встретится со Швецией пятый раз в истории

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

При этом трижды украинцы сумели одержать победу

Сборная Украины встретится со Швецией пятый раз в истории

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Это будет 5-й матч между командами.

В июне 2008-го была первая встреча – украинцы выиграли спарринг в Швеции (1:0).

В 2011 году команды дважды играли. Сначала была победа Украины в серии пенальти (1:1 в основное время) на турнире на Кипре в феврале. Затем в Харькове украинцы минимально уступили в товарищеском матче (0:1).

Последний раз команды играли на Евро-2012, когда Украина победила 2:1 в Киеве.

Следующий матч между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня в Глазго.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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Просто док (Харьков)
24.06.2021 в 11:07
Верим в Команду!
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