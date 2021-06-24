Зубков: Судьба дала нам второй шанс, грех им не воспользоваться

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

- Как вы восприняли результат матча Польши и Швеции, по итогам которого сборная Украины вышла в 1/8 финала? Какие у вас впечатления от будущего соперника?

- Этот матч заставил нас понервничать. Но в итоге судьба дала нам второй шанс, и грех им не воспользоваться. Когда этот матч завершился, мы были на ужине. Все радовались, поздравляли друг друга.

- Можете вспомнить матч Украина - Швеция на Евро-2012, чем запомнился он вам?

- Не могу сейчас вспомнить, где именно я смотрел тот матч. Но помню дубль Андрея Шевченко и кучу эмоций, которые у меня вызвал тот поединок.

- Как вы себя чувствуете, готовы помочь команде в матче со Швецией?

- По поводу моей травмы - надеюсь, что уже нахожусь на финишной прямой в восстановлении. Сегодня у меня по плану - бассейн, тренажерный зал, завтра планирую начать беговую работу. Я делаю все возможное, чтобы вернуться к игре как можно быстрее.

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- Вы болели за Швецию, а теперь будете играть против нее ...

- Эта сборная заслуживает уважения, поскольку заняла первое место в такой тяжелой группе. Мы начинаем подготовку к матчу с ней, будем готовиться очень серьезно.

- Какие качества сборной Швеции вы можете выделить?

- Я смотрел игру этой команды с Испанией, шведы играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. В то же время у них есть очень качественные игроки линии атаки, которые могут вытеснить гол даже из микромомента.

- Сборная Украины входит в тройку команд Евро-2020, которые чаще всего теряют мяч на своей половине поля. Что нужно с этим сделать?

- Думаю, дело в психологии. Мы боялись ошибиться, играли скованно, и эта скованность приводила к потерям мяча.

- Андрей Шевченко говорил о не лучшем физическом состоянии команды в матче с Австрией. Чувствуете ли вы сейчас лучше?

- Насколько я знаю, тренерский штаб уже отреагировал на наш выход в плей-офф и внес коррективы в программу тренировок. Тот факт, что у нас на два дня больше времени на подготовку, чем у соперника, поможет нам подтянуть физические кондиции.

- Кто вас первым поздравил с выходом сборной Украины в 1/8-й?

- Во время матча я постоянно был на связи со своей семьей - с женой, родителями. Мы все вместе радовались нашему выходу в следующую стадию.

- Что вы чувствовали, когда Роберт Левандовский вчера забил свой второй гол в ворота Швеции?

- К 86-й минуте счет 2:2 в том матче нас устраивал, но были опасения, что Польша всеми силами пойдет вперед. И когда Швеция забила третий гол, все выдохнули с облегчением.

- Швеция - очень организованная команда. Сможем ли мы предложить ей что-то нестандартное, чтобы нарушить эту организованность?

- У нас в составе хватает креативных игроков впереди. Мы верим, что свой момент мы найдем.

- Если сравнить Евро с Лигой чемпионов, в которой вам также пришлось участвовать, где выше скорости и труднее играть?

- Эти два турнира - это вершина. Надеюсь, тот опыт, который я получил во время матчей Лиги чемпионов, поможет мне на чемпионате Европы.

- Что вы думаете об игроках сборной Швеции Исаака и Форсберга?

- Форсберг своему двумя голами вчера очень нам помог. Форвард Исаак также очень сильный, недаром он выступает на топ-уровне.

- Как, по вашему мнению, влияет на сборную Швеции отсутствие Златана Ибрагимовича?

- Ибрагимович - один из сильнейших форвардов в мире, но возможно, при его отсутствии другие нападающие шведской команды чувствуют себя более раскованно. Поэтому не могу сказать, хорошо это для нас или плохо.

- Какого вы мнения о сборной Венгрии, страны, где вы выступаете за клуб? Было неожиданностью для вас, что она так билась с Германией?

- Бойцовские качества венграм хватает. Они очень хорошо провели этот турнир, имели шансы выйти из такой тяжелой группы, пропускали голы в конце матчей. Могу выразить свое уважение сборной Венгрии. Эта команда очень сильна ментально", - подытожил Зубков.