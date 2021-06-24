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Шапаренко: Луческу разбирает матчи сборной, подсказывает наши ошибки

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Украинец поделился эмоциями команды о выходе в плей-офф Евро

Шапаренко: Луческу разбирает матчи сборной, подсказывает наши ошибки

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

- Какими были ваши эмоции во время просмотра матча Швеция - Польша?

- Мы опасались, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но фортуна улыбнулась шведам и нам, и будем играть в 1/8 финала.

- Что вы чувствовали, когда Роберт Левандовски сравнял счет?

- Сильно переживали. Не хотелось, чтобы поляки сравнивали счет. Но они очень хорошо играли, заслуженно забили. Нам повезло.

- Можете вспомнить матч Украина - Швеция на Евро-2012, чем он вам запомнился?

- Безусловно, я помню эту игру. Я тогда был дома на каникулах, смотрел матч вместе с отцом. Мне запомнился маленький мальчик, которого показали на трибунах, а также дубль Андрея Николаевича.

- Вы болели за Швецию, а теперь будете играть против нее.

- Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.

- Что вы думаете о шведской команде? Каковы ее сильные и слабые стороны можете отметить?

- Это боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее индивидуально очень сильные игроки. Тренерский штаб нам подскажет, как им противостоять.

- Сборная Украины входит в тройку команд Евро-2020, которые чаще всего теряют мяч на своей половине поля. Как это исправить?

- Мы должны перестроиться и быстрее принимать решения. Наверное, с Австрией у нас было больше потерь мяча. Мы знали, что соперники будут прессинговать, но почему-то не были готовы к этому. Будем работать на тренировках, чтобы убрать этот негативный момент.

- Теперь вы отправляетесь в Глазго. Хотели бы вы остаться в Бухаресте и сыграть здесь с Францией?

- Здесь прекрасный стадион, на котором мы провели две игры. Была замечательная поддержка со стороны болельщиков. Но теперь мы должны играть на другой арене. В Бухаресте все было супер.

- После матча с Австрией Андрей Шевченко сказал, что команда была уставшей. Сейчас вы чувствуете себя лучше?

- По поводу усталости все правильно, во втором тайме мы недостаточно атаковали. Сейчас чувствуем себя хорошо. У нас будет пять-шесть дней для подготовки к следующей игре.

- Кто вам первым позвонил после вчерашних поединков? Команда как-то будет отмечать историческое достижение?

- Мне папа сразу позвонил, поздравил, звонили друзья из "Динамо". Так, мы вошли в историю, но хочется ее переписывать и в дальнейшем.

- Из-за участия в Евро-2020 вы вернетесь в клуб гораздо позже. Мирча Луческу будет расстроен этим фактом?

- Я думаю, что он будет рад, если мы пройдем дальше. Он звонит, после каждой игры мы на связи. Также он разбирает матчи и подсказывает наши ошибки.

- Швеция - очень организованная команда. Сможем ли мы предложить ей что-то нестандартное, чтобы нарушить эту организованность?

- Надо брать на себя игру, рисковать, не бояться. Если ошибаться, то ошибаться уверенно.

- Общались ли вы с вашим одноклубником со сборной Польши Томашем Кендзерой после вчерашнего матча?

- Я как раз ехал на пресс-конференцию и переписывался с ним. Он пожелал нам удачи.

- Если сравнить Евро с Лигой чемпионов, в которой вам также пришлось участвовать, где высокие скорости и где труднее играть?

- Я думаю, на чемпионате Европы большие скорости, здесь собраны лучшие сборные, лучшие игроки своих стран. Очень высокий уровень мастерства футболистов.

- Александр Исаак и Эмиль Форсберг провели хороший сезон. Что можете сказать о них?

- Я смотрел игру шведов с испанцами. Нападающий сборной Швеции Исаак хорошо цеплялся за мяч, демонстрировал классный дриблинг. Он высокий, лидер атаки.

- Как, по вашему мнению, влияет на сборную Швеции отсутствие Златана Ибрагимовича?

- Конечно, Златан - легенда футбола. Хотелось бы сыграть против такого футболиста, увидеть вживую, как он работает на поле. С другой стороны, хорошо, что он не поможет своей сборной. Это будет нам на руку", - подытожил Шапаренко.

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В статье: Мирча Луческу Украина Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
24.06.2021 в 13:50
СБУ худшие среди Всех 16 команд вышедших в Прей Офф .Шева ! Прекрати пиарить только игроков ДинамоК ..Это не добавило денег к их ценнику и уверенности в себе..Только моральную и физ.усталость.Дай Всем шанс ,если ты тренер...СБУ .а не ДинамоК - Для этого есть Луческу (..не нужно его подсиживать. ) А там как карта ляжет...Тогда к тебе уже притензий не будит..Нужно бится за честь своей страны именно так как венгры..через немогу., .и тогда в одном конкретном .матче можно обыграть не только шведов ,но и францию..Хватит отмазок . Бог и Фарт дали Вам шанс.. Так покажите что вы профи а не лузеры..
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Acsakal (Kharkov)
24.06.2021 в 13:45
Ото так. За словами Шапаренка Луческу "розбирає матчі і вказує на наші помилки." А що там відповів Миколенко на питання про тренерський штаб Шевченка "Ви вже розібрали помилки в матчі?" - "Ми більше зосередилися на наших вдалих діях в грі..." Далі без коментарів.
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