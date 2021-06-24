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Как игроки сборной Украины и тренерский штаб реагировали на победу Швеции - ВИДЕО
Все были в ожидании вчерашнего вечера
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вся команда сборной Украины следила за матчами, как только вернулась с тренировки. Ранее, в интервью футболисты сами утверждали, что нервничали и переживали за результатами других команд.
В предвкушении вчерашнего вечера, игроки вместе с тренерским штабом смотрели матчи, которые должны были определить их дальнейшую судьбу на Евро.
В группе Е Швеция сумела не проиграть полякам (3:2), а испанцы без проблем обыграли словаков (5:0). Таким образом, "сине-желтые" вошли в четверку лучших третьих команд этого турнира.
Поэтому, сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, которая и подарила нам эту путевку.
Удивительно то, как спокойно реагировали игроки, по сравнению с тренерским штабом и пресс-аташе Шевченко.
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