Как игроки сборной Украины и тренерский штаб реагировали на победу Швеции - ВИДЕО

Вся команда сборной Украины следила за матчами, как только вернулась с тренировки. Ранее, в интервью футболисты сами утверждали, что нервничали и переживали за результатами других команд.

В предвкушении вчерашнего вечера, игроки вместе с тренерским штабом смотрели матчи, которые должны были определить их дальнейшую судьбу на Евро.

В группе Е Швеция сумела не проиграть полякам (3:2), а испанцы без проблем обыграли словаков (5:0). Таким образом, "сине-желтые" вошли в четверку лучших третьих команд этого турнира.

Поэтому, сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, которая и подарила нам эту путевку.

Удивительно то, как спокойно реагировали игроки, по сравнению с тренерским штабом и пресс-аташе Шевченко.