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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Как игроки сборной Украины и тренерский штаб реагировали на победу Швеции - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Все были в ожидании вчерашнего вечера

Как игроки сборной Украины и тренерский штаб реагировали на победу Швеции - ВИДЕО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вся команда сборной Украины следила за матчами, как только вернулась с тренировки. Ранее, в интервью футболисты сами утверждали, что нервничали и переживали за результатами других команд.

В предвкушении вчерашнего вечера, игроки вместе с тренерским штабом смотрели матчи, которые должны были определить их дальнейшую судьбу на Евро.

В группе Е Швеция сумела не проиграть полякам (3:2), а испанцы без проблем обыграли словаков (5:0). Таким образом, "сине-желтые" вошли в четверку лучших третьих команд этого турнира.

Поэтому, сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, которая и подарила нам эту путевку.

Удивительно то, как спокойно реагировали игроки, по сравнению с тренерским штабом и пресс-аташе Шевченко.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (11)
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vlotko (Броди)
24.06.2021 в 15:48
Є пропозиція: зробити Луческу консультантом у таборі збірної. Логіка в цьому є, більшість футболістів з ДК і ШД, яких Мірча знає дуже добре. Тим більше він виступає куратором між вболівальниками Румунії і нашою збірною.
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0
0
Footballers (Умань)
24.06.2021 в 15:34
Шо опять треніроваться щоб програти?Нє мажири нє гатовы к такому повороту сабитій.А тренерський штаб радіє -єщо поработают в сборной ведь поставлєнная нєвиполнімая задача виполнєна.
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0
0
сержиньйо (Турійськ)
24.06.2021 в 15:21
одним словом по,,,уїсти
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
24.06.2021 в 15:13
Тако собі. Добре хоч доїли, а то таке враження, що вони не тільки безвідповідально грають, та й ще їдять без апетиту.
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+1
0
Alexko (Черкассы)
24.06.2021 в 15:10
а чего им радоваться, отпуск ребятам обломалимда, в общем все ясно
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
24.06.2021 в 14:40
Я не увидел на этом видео радости именно игроков. По-моему они равнодушно продолжали работать ложками и вилками.
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+1
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
24.06.2021 в 14:39
Хлопці просто не задоволені. Вони думками були вже на Мальдівах з своїми дівками, а тут шведи таку свиню підсунули...
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+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 15:02
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+1
0
MU777777 (Дергачи)
24.06.2021 в 14:26
потому, шо игроки знают,как снова обкакаюстя...)))
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+2
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
24.06.2021 в 14:25
Понимают, что радоваться нечему.
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+4
0
miha (Нежин)
24.06.2021 в 14:16
Снова мучацца бедным мальчикам в трусиках на поле...
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+6
0


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