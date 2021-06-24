Национальная сборная Украины
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Леоненко: Случайно мы можем пройти Швецию
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Бывший игрок
"Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию", - сказал Леоненко.
Напомним, что Швеция и Украина сыграют во вторник 29 июня в Глазго.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 17:47
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vgolovan (полтава)
24.06.2021 в 17:40
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