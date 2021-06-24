Леоненко: Случайно мы можем пройти Швецию

Бывший игрок сборной Украины , а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию", - сказал Леоненко.

Напомним, что Швеция и Украина сыграют во вторник 29 июня в Глазго.