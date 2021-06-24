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Национальная сборная Украины

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Леоненко: Случайно мы можем пройти Швецию

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Случайно мы можем пройти Швецию

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию", - сказал Леоненко.

Напомним, что Швеция и Украина сыграют во вторник 29 июня в Глазго.

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В статье: Украина Швеция Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 17:47
Виктор, больше уверенности в себе! Не дрейфить!! Завжди разом!!! Зина из МС, Малина из Аталанты, Ярмола из ВХЮ - как можно с ассами европейского футбола бояться не топ-сборную???!!!
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vgolovan (полтава)
24.06.2021 в 17:40
витя все верно сказал - болельщикам настоящим нужен красивый футбол а будет футбол будет и результат а пока что в футбол наша сборная не играет
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