Бущан – в топ-5 вратарей Евро-2020 по отраженным ударам

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вошел в топ-5 вратарей турнира по количеству отраженных ударов на групповой стадии Евро-2020.

Георгий 11 раз отразил удары соперников (из 16-ти) и по этому показателю занимает 5-е место среди всех голкиперов.

ТОП-5 вратарей Евро-2020 по отраженных ударам

1. Угурджан Чакыр (Турция) – 19 сэйвов (70% отраженных ударов)

2. Дэнни Уорд (Уэльс) – 15 сэйвов (88%)

3. Столе Димитриевски (Македония) – 15 сэйвов (65%)

4. Лукас Градецки (Финляндия) – 14 сэйвов (82%)

5. Георгий Бущан (Украина) – 11 сэйвов (73%)

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.