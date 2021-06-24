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Бущан – в топ-5 вратарей Евро-2020 по отраженным ударам
Голкиперу сборной Украины в первых трех матчах пришлось потрудиться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер
Георгий 11 раз отразил удары соперников (из 16-ти) и по этому показателю занимает 5-е место среди всех голкиперов.
ТОП-5 вратарей Евро-2020 по отраженных ударам
1. Угурджан Чакыр (Турция) – 19 сэйвов (70% отраженных ударов)
2. Дэнни Уорд (Уэльс) – 15 сэйвов (88%)
3. Столе Димитриевски (Македония) – 15 сэйвов (65%)
4. Лукас Градецки (Финляндия) – 14 сэйвов (82%)
5. Георгий Бущан (Украина) – 11 сэйвов (73%)
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.
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