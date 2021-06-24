  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бущан – в топ-5 вратарей Евро-2020 по отраженным ударам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан – в топ-5 вратарей Евро-2020 по отраженным ударам

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Голкиперу сборной Украины в первых трех матчах пришлось потрудиться

Бущан – в топ-5 вратарей Евро-2020 по отраженным ударам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вошел в топ-5 вратарей турнира по количеству отраженных ударов на групповой стадии Евро-2020.

Георгий 11 раз отразил удары соперников (из 16-ти) и по этому показателю занимает 5-е место среди всех голкиперов.

ТОП-5 вратарей Евро-2020 по отраженных ударам

1. Угурджан Чакыр (Турция) – 19 сэйвов (70% отраженных ударов)

2. Дэнни Уорд (Уэльс) – 15 сэйвов (88%)

3. Столе Димитриевски (Македония) – 15 сэйвов (65%)

4. Лукас Градецки (Финляндия) – 14 сэйвов (82%)

5. Георгий Бущан (Украина) – 11 сэйвов (73%)

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Laborer (Dnipro)
24.06.2021 в 20:32
Какая прелестная компания...)
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 19:45
Лучше бы не писали этого)))))
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
24.06.2021 в 19:33
Видно чому Туреччина та Північна Македонія останні і хто Уельс витягнув... Ну і що гру наших в захисті відміною не назвеш.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...