Гецко: Лидеры сборной на Евро - пока одно разочарование

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о выступлении подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020.

"По большому счету, нет претензий только к вратарю Георгию Бущану. А вот кто явно не может записать себе в актив отчетный турнир, так это наши лидеры — Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Последний вообще действовал на непонятной позиции и если, выступая за "Аталанту", был на виду, прежде всего, благодаря "пушечным выстрелам", то на Евро он вообще крайне редко оказывался в ударной позиции.

Хотя, повторяю, будь у ребят все в порядке с "физикой", то может и бежалось бы легко, да и выходить из-под прессинга удавалось бы чаще и потерь было бы меньше. Пока же одно разочарование", — сказал Гецко.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.