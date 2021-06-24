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Форсберг: Не хочу сглазить, но получить Украину - это плюс
Шведы вполне довольны раскладами
Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг высказался о предстоящем противостоянии со
"Хорватия и Бельгия – две масштабные команды. Получить Украину – это плюс. Я не хочу сглазить, а потом вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грознее.
У Украины есть топ-игроки: Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, умеющая контратаковать. Они играют в симпатичный футбол, поэтому матч будет непростой. У них есть хорошие исполнители, но наша цель – пройти дальше", — сказал Форсберг.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.
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