Форсберг: Не хочу сглазить, но получить Украину - это плюс

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг высказался о предстоящем противостоянии со сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Хорватия и Бельгия – две масштабные команды. Получить Украину – это плюс. Я не хочу сглазить, а потом вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грознее.

У Украины есть топ-игроки: Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, умеющая контратаковать. Они играют в симпатичный футбол, поэтому матч будет непростой. У них есть хорошие исполнители, но наша цель – пройти дальше", — сказал Форсберг.