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Национальная сборная Украины

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Форсберг: Не хочу сглазить, но получить Украину - это плюс

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Шведы вполне довольны раскладами

Форсберг: Не хочу сглазить, но получить Украину - это плюс

Новина українською

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг высказался о предстоящем противостоянии со сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Хорватия и Бельгия – две масштабные команды. Получить Украину – это плюс. Я не хочу сглазить, а потом вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грознее.

У Украины есть топ-игроки: Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, умеющая контратаковать. Они играют в симпатичный футбол, поэтому матч будет непростой. У них есть хорошие исполнители, но наша цель – пройти дальше", — сказал Форсберг.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.

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В статье: Украина Швеция Эмиль Форсберг
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Источник:
DN

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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
24.06.2021 в 21:16
Получить Украину – это плюс. Получить от Украины - это минус.
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