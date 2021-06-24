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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины начала подготовку к матчу с Швецией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В Глазго команда вылетает в понедельник

Сборная Украины начала подготовку к матчу с Швецией - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг 24 июня сборная Украины провела вечернюю тренировку на поле стадиона «Аркул где Триумф».

В Бухаресте национальная команда Украины будет оставаться до 28 июня, когда вылетит к месту проведения следующего матча на Евро - в Глазго.

Ожидается, что завтра сине-желтые вернутся на стадион «Волунтари», где начинали тренировочный процесс по прибытии на Евро.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 00:24
Сидорчук в своём репертуаре...
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
24.06.2021 в 23:44
Сидорчук красную отрабатывает,,,готовится ?
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-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.06.2021 в 00:04
Мамку твою отработал бы, да уж больно страшная
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