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Сборная Украины начала подготовку к матчу с Швецией - ФОТО
В Глазго команда вылетает в понедельник
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг 24 июня
В Бухаресте национальная команда Украины будет оставаться до 28 июня, когда вылетит к месту проведения следующего матча на Евро - в Глазго.
Ожидается, что завтра сине-желтые вернутся на стадион «Волунтари», где начинали тренировочный процесс по прибытии на Евро.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.
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