Сборная Украины начала подготовку к матчу с Швецией - ФОТО

В четверг 24 июня сборная Украины провела вечернюю тренировку на поле стадиона «Аркул где Триумф».

В Бухаресте национальная команда Украины будет оставаться до 28 июня, когда вылетит к месту проведения следующего матча на Евро - в Глазго.

Ожидается, что завтра сине-желтые вернутся на стадион «Волунтари», где начинали тренировочный процесс по прибытии на Евро.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.