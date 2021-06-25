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5-10 дней самоизоляции. Попасть в Глазго на матч Украина - Швеция практически нереально
Условия пересечения границы для болельщиков
Фото Павла Кубанова - УАФ
УАФ опубликовала информацию для болельщиков, которые собираются посетить матч Швеция – Украина. Вашему вниманию условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы попасть в Шотландию на матч.
Необходимо придерживаться следующих требований:
- наличие у лиц, прибывающих в Великобританию, отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЛР-тест, LAMP), сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Информация о стандартах, которым должен соответствовать этот тест, есть на правительственном сайте;
- самоизоляция до 10 дней для лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобританию;
- прохождение на платной основе тестов на COVID-19 на второй и восьмой день самоизоляции по прибытии в Великобританию.
Прохождение тестов на COVID-19 необходимо забронировать до прибытия в страну.
Лица, прибывающие в Великобританию, могут после пяти дней самоизоляции пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования дальнейшей самоизоляции. Указанный тест осуществляется на платной основе, и забронировать время для теста у официального поставщика услуги (private test provider) предлагается до прибытия в Великобританию.
Информация о запланированном прохождении теста на COVID-19 должно указываться в passenger locator form перед приездом в Великобританию. В случае принятия решения о прохождении этого теста по прибытии в страну придется повторно заполнить passenger locator form с целью внесения этой информации.
Этот тест не освобождает от необходимости делать тесты на второй и восьмой день пребывания в Великобритании.
Дополнительную информацию можно получить в консульстве Украины в Эдинбурге.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.
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