Малиновский – в топ-5 игроков Евро по созданным моментам на групповом турнире

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по итогам группового турнира Евро-2020 по количеству созданных моментов среди футболистов всех команд.

Как сообщает Squawka, украинец в трех матчах группового раунда создал 8 моментов для партнеров по команде.

Больше Малиновского моментов создали четыре игрока – бельгиец Кевин де Брейне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.