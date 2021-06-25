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Малиновский – в топ-5 игроков Евро по созданным моментам на групповом турнире
Руслан в топ-компании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник
Как сообщает Squawka, украинец в трех матчах группового раунда создал 8 моментов для партнеров по команде.
Больше Малиновского моментов создали четыре игрока – бельгиец Кевин де Брейне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.
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