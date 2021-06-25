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Малиновский – в топ-5 игроков Евро по созданным моментам на групповом турнире

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Руслан в топ-компании

Малиновский – в топ-5 игроков Евро по созданным моментам на групповом турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по итогам группового турнира Евро-2020 по количеству созданных моментов среди футболистов всех команд.

Как сообщает Squawka, украинец в трех матчах группового раунда создал 8 моментов для партнеров по команде.

Больше Малиновского моментов создали четыре игрока – бельгиец Кевин де Брейне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Малиновский – в топ-5 игроков Евро по созданным моментам на групповом турнире - изображение 1
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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Squawka

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Комментарии (3)
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VooDoo (Чернівці)
25.06.2021 в 17:42
А давайте поміняємо його в перерві?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.06.2021 в 17:27
Он вообще по-моему и одного не сделал
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0
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Maldini (Киев)
25.06.2021 в 17:21
Малиновский???вЫ ЧЁ ТАМ КУРИЛИ???
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+1
0


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