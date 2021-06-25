Национальная сборная Украины
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Зинченко – на втором месте по отборам на групповом раунде Евро-2020
Больше только у Нелсона Семеду
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник
По данным статистического портала Squawka, на счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов.
Первым в рейтинге стал представитель Португалии Нелсон Семеду, у которого на 1 отбор больше.
Топ-3 замкнули финн Робин Лод и немец Тони Кроос – по 9 отборов.
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Источник:Squawka
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Комментарии (1)
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Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 18:18
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