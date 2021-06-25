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Зинченко – на втором месте по отборам на групповом раунде Евро-2020

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Больше только у Нелсона Семеду

Зинченко – на втором месте по отборам на групповом раунде Евро-2020

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал вторым по количеству успешных отборов в матчах группового турнира Евро среди игроков всех команда.

По данным статистического портала Squawka, на счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов.

Первым в рейтинге стал представитель Португалии Нелсон Семеду, у которого на 1 отбор больше.

Топ-3 замкнули финн Робин Лод и немец Тони Кроос – по 9 отборов.

Зинченко – на втором месте по отборам на групповом раунде Евро-2020 - изображение 1
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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
Squawka

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Комментарии (1)
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Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 18:18
Зінченок один з кращих по відборах, Малиновський по свторених моментах - а по факту одні з найгірших гравців України на груповому етапі.
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