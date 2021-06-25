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Национальная сборная Украины

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Попов покинул лагерь сборной Украины, Зубков работает индивидуально

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Команда продолжает подготовку к матчу со шведами

Попов покинул лагерь сборной Украины, Зубков работает индивидуально

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

В сегодняшней тренировке приняли участие 25 игроков.

Защитник Динамо Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

Александр Зубков, ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, сегодня приступил к другой индивидуальной беговой работе на поле. В то же время Александр продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения.

Остальная команды провела насыщенное тактическое тренировки с элементами игры.

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В статье: Украина Александр Зубков Денис Попов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.06.2021 в 22:45
Зину на скамейку
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+1
-2
Alex-696 (Немирів)
25.06.2021 в 22:45
Краще додому.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
25.06.2021 в 22:42
Циганков забьет два, Зинченко три и итальянец тоже три. И все с подачей Миколенко.
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0
-2


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