Попов покинул лагерь сборной Украины, Зубков работает индивидуально

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

В сегодняшней тренировке приняли участие 25 игроков.

Защитник Динамо Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

Александр Зубков, ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, сегодня приступил к другой индивидуальной беговой работе на поле. В то же время Александр продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения.

Остальная команды провела насыщенное тактическое тренировки с элементами игры.