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Попов покинул лагерь сборной Украины, Зубков работает индивидуально
Команда продолжает подготовку к матчу со шведами
Фото Павла Кубанова - УАФ
В сегодняшней тренировке приняли участие 25 игроков.
Защитник Динамо Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.
Александр Зубков, ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, сегодня приступил к другой индивидуальной беговой работе на поле. В то же время Александр продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения.
Остальная команды провела насыщенное тактическое тренировки с элементами игры.
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