Павелко о матче Украина - Россия: Только после полного восстановления территориальной целостности нашего государства

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи в СМИ о проведении матча между сборными Украины и России:

"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, “Шахтер” и “Заря”, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках – “Таврия”, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на “Донбасс Арене” в Донецке, на “Авангарде” в Луганске, на “Локомотиве” в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает “Шахтер”, а первым представителем Украины была “Таврия”, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет “Заря”, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", - сказал Павелко.