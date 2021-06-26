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Павелко о матче Украина - Россия: Только после полного восстановления территориальной целостности нашего государства

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

А еще вспомнил о "Шахтере" и "Заре"

Павелко о матче Украина - Россия: Только после полного восстановления территориальной целостности нашего государства

SportExpress/Олексій Іванов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи в СМИ о проведении матча между сборными Украины и России:

"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, “Шахтер” и “Заря”, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках – “Таврия”, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на “Донбасс Арене” в Донецке, на “Авангарде” в Луганске, на “Локомотиве” в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает “Шахтер”, а первым представителем Украины была “Таврия”, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет “Заря”, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", - сказал Павелко.

Напомним, что последний раз эти команды встречались в октябре 1999. Тогда гол Андрея Шевченко Филимонову вывел "сине-желтых" в плей-офф раунд отбора на ЧЕ-2000.

Отметим, что сборная Украины квалифицировалась в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе C, в то время как Россия вылетела с четвертой позиции в своем квартете.

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В статье: Украина Россия Андрей Павелко
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Источник:
Газета.Ру

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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 09:52
Так и будет! Скоро!
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0
0
Acsakal (Kharkov)
26.06.2021 в 09:48
Повного відновлення замало. Виплати компенсацій за причинену шкоду, за зруйнований Донбас та за майно, рейдерські захоплене в Криму, за десятки тисяч вбитих та поранених. Покарання всіх причетних до міжнародних злочинів проти громадян України, Грузії, Молдови. Публічне засудження рашизму, як агресивної людоненависницької ідеології з повною його забороною так само, як нацизму та фашизму. І тільки після покаяння, покарання та спокутування гріхів московітами Україна, можливо, зіграє з московією на знак примирення. Але тоді на схід від нас буде вже зовсім інша країна. І не путлери з калососковими будуть там щось вирішувати.
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.06.2021 в 09:35
Выборы-выборы, депутаты - рырыры
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0
-1
footbolklub (Луганск)
26.06.2021 в 08:51
Врун.Держится за штаны.И делит Украину на части.Сабо,Рац, запад,Заваров,Онищенко восток ,Фоменко ,Рудаков .Блохин. и Колотов Казань,Протасов Днепр и бились
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0
-5
can (Торонто, Львов)
26.06.2021 в 09:39
От вчерашнего не отрезвел? Ничего, пятница - она такая.
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+2
0
kvna (кременчуг)
26.06.2021 в 08:41
А Павелко не подумал , что игроки вышли в финальный турнир -почему они должны страдать из-за политики ?
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0
-6
Fishing 555 (Rivne)
26.06.2021 в 08:40
Іду ловить рибу! Яка приманка краща?
Ответить
0
-1
fanat_football (Херсон)
26.06.2021 в 09:03
Гроші.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 09:57
Приправу сто овощей подмешать с болотом и сделать штук восемь лепех закинуть..... это если у берега.
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0
0
fanat_football (Херсон)
26.06.2021 в 08:36
Надеюсь, он искренний, а не просто перекрасился.
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+2
-1


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