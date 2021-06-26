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Павелко о матче Украина - Россия: Только после полного восстановления территориальной целостности нашего государства
А еще вспомнил о "Шахтере" и "Заре"
SportExpress/Олексій Іванов
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи в СМИ о проведении матча между сборными Украины и России:
"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.
А еще после того, как наши ведущие команды, “Шахтер” и “Заря”, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках – “Таврия”, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на “Донбасс Арене” в Донецке, на “Авангарде” в Луганске, на “Локомотиве” в Симферополе соответственно.
А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает “Шахтер”, а первым представителем Украины была “Таврия”, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет “Заря”, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.
К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", - сказал Павелко.
Напомним, что последний раз эти команды встречались в октябре 1999. Тогда гол Андрея Шевченко Филимонову вывел "сине-желтых" в плей-офф раунд отбора на ЧЕ-2000.
Отметим, что сборная Украины квалифицировалась в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе C, в то время как Россия вылетела с четвертой позиции в своем квартете.
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