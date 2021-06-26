Зубков вернулся к работе на поле. ВИДЕО из лагеря сборной Украины

Пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков продолжает публиковать эксклюзивные кадры из лагеря Национальной сборной Украины.

Вингер "сине-желтых" Александр Зубков вернулся к беговой работе на поле. Однако пока он занимался лишь по индивидуальной программе, даже не надев бутсы. Напомним, что Зубков был заменен еще в начале первого матча группового этапа против Нидерландов из-за травмы камбалообразной мышцы ноги.

Отметим, что сборная Украины проведет свой следующий матч в рамках 1/8 финала Евро-2020 против Швеции в следующий вторник, 29 июня, в 22:00. Поединок состоится в шотландском Глазго.