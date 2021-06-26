Евтушенко: Сборная Украины будет больше владеть мячом в матче против шведов

Бывший тренер сборной Украины Вадим Евтушенко поделился мыслями на счет матча "сине-желтых" против Швеции в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020:

"- Впереди сборную Украины ждет Швеция. Что скажете об этом сопернике?

- Шведов по своему уровню можно сравнить со сборной Украины, поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50. У скандинавов нет звезд, команда ровная по составу, знает, как играть, опытная. И то, что мы не попали на Италию или Испанию, не должно расслаблять. Игра будет непростой в любом случае. Это очень сложный соперник.

- Как раз в этой встрече на первый план должны выйти физическая готовность и умение бороться?

- Обязательно. Эти компоненты - сильная сторона шведов. Противник будет навязывать силовую борьбу. Поэтому нужно будет терпеть, не терять самообладания.

- Мы можем заставить шведов играть в тот футбол, который выгоден сборной Украины?

- Можем. В любом случае, я считаю, что сборная Украины будет больше владеть мячом. Швеция не та сборная, которая ставит в приоритет действовать первым номером. Чаще всего они сознательно играют вторым номером. Как, например, это было в матче с Польшей. Это может быть сложностью для нашей команды - взламывать насыщенные оборонительные редуты оппонента. К тому же шведы прекрасно контратакуют, и здесь нужно иметь максимальную концентрацию до последних секунд встречи, тогда мы можем добиться нужного нам результата", - сказал Вадим Евтушенко.