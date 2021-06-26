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Евтушенко: Сборная Украины будет больше владеть мячом в матче против шведов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ожидается борьба на поле

Евтушенко: Сборная Украины будет больше владеть мячом в матче против шведов

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Вадим Евтушенко поделился мыслями на счет матча "сине-желтых" против Швеции в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020:

"- Впереди сборную Украины ждет Швеция. Что скажете об этом сопернике?

- Шведов по своему уровню можно сравнить со сборной Украины, поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50. У скандинавов нет звезд, команда ровная по составу, знает, как играть, опытная. И то, что мы не попали на Италию или Испанию, не должно расслаблять. Игра будет непростой в любом случае. Это очень сложный соперник.

- Как раз в этой встрече на первый план должны выйти физическая готовность и умение бороться?

- Обязательно. Эти компоненты - сильная сторона шведов. Противник будет навязывать силовую борьбу. Поэтому нужно будет терпеть, не терять самообладания.

- Мы можем заставить шведов играть в тот футбол, который выгоден сборной Украины?

- Можем. В любом случае, я считаю, что сборная Украины будет больше владеть мячом. Швеция не та сборная, которая ставит в приоритет действовать первым номером. Чаще всего они сознательно играют вторым номером. Как, например, это было в матче с Польшей. Это может быть сложностью для нашей команды - взламывать насыщенные оборонительные редуты оппонента. К тому же шведы прекрасно контратакуют, и здесь нужно иметь максимальную концентрацию до последних секунд встречи, тогда мы можем добиться нужного нам результата", - сказал Вадим Евтушенко.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня на "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго.

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В статье: Украина Швеция Вадим Евтушенко Евро-2020
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Комментарии (14)
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fanat_football (Херсон)
26.06.2021 в 13:06
Понеслись прогнозы. А потом садимся одним местом в лужу - то соперник не дал хорошо сыграть, то караул устал .
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0
-1
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djeff2015 (Запорожье)
26.06.2021 в 12:29
ну да...Австрию мы вообще по словам "аналитиков" должны были пешком обыгрывать.... история повторяется.
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+1
-2
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djeff2015 (Запорожье)
26.06.2021 в 12:52
да мне по боку на твой минус минусующий) от правды ни куда не денешься).
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+1
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 11:21
Мне снилось, мы победили Нидерланды 4:3 в полуфинале
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+3
-1
fanat_football (Херсон)
26.06.2021 в 13:08
И приснится же такое. Свят, свят, свят.
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0
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
26.06.2021 в 10:44
Хіба у нас немає в кого вью взяти? Іван Гецко поливає збірну лайном, Євтушенко ще той експерт, Леоненко з другої галактики, Дєнісов, як про збірну каже, так обов'язково про Шахтьор щось ляпне. Та підійди ти на вулиці у любого запроси, там такі інтерв'ю писати можна розбиваючи на абзаци, на пів року вистачить, і все по змісту, і всьо по дєлу буде.
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
26.06.2021 в 10:44
И откуда он все это знает,очем говорит?Он что? разбирается в футболе7 Что ? У него были какие то реальные достижения? То ,что знаю я-Так это кругом сплошные провалы.Пусть не смешит людей.
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0
-5
can (Торонто, Львов)
26.06.2021 в 12:42
Да куда уж Евтушенко до тебя, до твоих достижений, идиот. Не факт, что будет так, как он говорит, но... Ты же вошь в футболе, по сравнению с Евтушенко. Ты хоть знаешь, кто это? Великолепный нап, который чаще всего выходил на замену и делал результат в фантастическом Динамо тех лет, выигрывал Европейский кубок. Играл в команде-мечте Лобановского. Закрой, в конце-концов, свою помойку!!!
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+2
0
can (Торонто, Львов)
26.06.2021 в 12:54
Сборной уж лучше иметь откровенных хейтеров, чем таких болел как ты и тебе подобных. Вот уж точно, такой поддержки не имеет ниодна сборная на этом Евро. На сайт противно заходить.
+1
0
octavi4 (Warszawa)
26.06.2021 в 10:42
Швеция будет владеть в это время Украиной
Ответить
0
-4
Dalskyi (Sviaschene)
26.06.2021 в 11:44
Ага, тебе вже трахнули разом з Левандовським.
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+2
0
can (Торонто, Львов)
26.06.2021 в 12:59
Спасибо за поддержку команды своей страны, продажное.
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0
0
wago49
26.06.2021 в 10:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
2.dc (Николаев)
26.06.2021 в 10:25
О, еще один оракул освободился. Херсон благополучно домучал, и, проторенной дорожкой - в Эксперты. Мысль, стратегия, тактика, анализ, просчет ситуаций, и самое главное - умное выражение лица ... вот это дело, это не в тренерский свисток дудеть, да с пацапами по жаре маяться ... :)
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0
-4


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