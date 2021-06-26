Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко о матче со Швецией: Настраиваемся на хорошую игру
Также поделился секретом
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вспомнил матч со Швецией на Евро-2012 и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против скандинавов, а также рассказал о секрете дуэта с Романом Яремчуком:
"Нет смысла сравнивать тот и этот турниры. Это две совершенно разные команды, поэтому мы настраиваемся на серьезную игру.
Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Постараемся показать хорошую игру.
- В чем секрет вашего дуэта с Яремчуком?
- Секрет прост: Рома - хороший нападающий, всегда открывается, ищет свои моменты, вот весь секрет", - сказал игрок.
Напомним, что Ярмоленко и Яремчук - единственные футболисты сборной Украины, которые забивали на Евро-2020. В их активе по два гола, и по одному ассисту. В третьем поединке группового этапа ЧЕ против Австрии они результативными действиями не отличались.
Популярное сейчас
- Ломаченко – Накатани: где и когда смотреть бой
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 26 июня
- Интерес к Яремчуку, судьба Коваленко, травма Попова. Главные новости за 25 июня
- Известно, сколько сборная Украины уже заработала на Евро-2020
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО