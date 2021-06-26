Ярмоленко о матче со Швецией: Настраиваемся на хорошую игру

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вспомнил матч со Швецией на Евро-2012 и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против скандинавов, а также рассказал о секрете дуэта с Романом Яремчуком:

"Нет смысла сравнивать тот и этот турниры. Это две совершенно разные команды, поэтому мы настраиваемся на серьезную игру.

Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Постараемся показать хорошую игру.

- В чем секрет вашего дуэта с Яремчуком?

- Секрет прост: Рома - хороший нападающий, всегда открывается, ищет свои моменты, вот весь секрет", - сказал игрок.