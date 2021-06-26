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Ярмоленко о матче со Швецией: Настраиваемся на хорошую игру

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также поделился секретом

Ярмоленко о матче со Швецией: Настраиваемся на хорошую игру

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вспомнил матч со Швецией на Евро-2012 и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против скандинавов, а также рассказал о секрете дуэта с Романом Яремчуком:

"Нет смысла сравнивать тот и этот турниры. Это две совершенно разные команды, поэтому мы настраиваемся на серьезную игру.

Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Постараемся показать хорошую игру.

- В чем секрет вашего дуэта с Яремчуком?

- Секрет прост: Рома - хороший нападающий, всегда открывается, ищет свои моменты, вот весь секрет", - сказал игрок.

Напомним, что Ярмоленко и Яремчук - единственные футболисты сборной Украины, которые забивали на Евро-2020. В их активе по два гола, и по одному ассисту. В третьем поединке группового этапа ЧЕ против Австрии они результативными действиями не отличались.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швеция Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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romankuzma32 (Львов)
26.06.2021 в 12:59
Спешите взять автографы. Украина на ЕВРО - до вторника
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0
-3
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Spokoyno (Київ)
26.06.2021 в 12:33
Тут питання чи зможе Ярмоленко прийти до найкращих своїх кондицій... Майже рік без гри, потім "ривок" у збірній! Не той графік, що потрібен. Єдине, що бажання викластися на повну... Себе показати у Андрія не відмінеш. Паше поки може! І питання до тренерського штабу!?! Чи зможуть вони щось придумати, щоб для збереження інтенсивності гри в перерві пару гравців поміняти?!
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.06.2021 в 12:31
Хватит уже настраиваться. Вечно расстроеные. Сделайте их уже праздник болельщикам!
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+2
-3
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Lorenso (Lviv)
26.06.2021 в 12:20
Мабуть єдиний, до кого не було серйозних претензій... ну ще Бущан.
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+3
0


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