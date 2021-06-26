Судаков: Много кто не считал, что я заслуживаю на вызов в сборную, но потом приходилось читать, что некоторые изменили мнение

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями относительно своего пребывании в лагере "сине-желтых":

"- В течение месяца вы работаете с национальной командой под руководством Андрея Шевченко. Какие различия вы заметили в тренировочном процессе по сравнению с клубом и наиболее памятные для вас моменты во время пребывания в главной команде страны?

- Прежде всего, различия в скорости игры, мышление. Здесь собраны лучшие футболисты страны. Это для меня большой опыт. Хотя я и не сыграл еще на Евро, но это большой шанс для меня - в 18 лет побывать в такой структуре, аванс на будущее.

Самый памятный момент - это товарищеские матчи с Северной Ирландией и Кипром, в которых я принял участие. Много кто не считал, что я заслуживаю вызов в сборную, но потом приходилось читать, что некоторые изменили мнение.

- Как вы можете оценить силу шведской сборной?

- Это команда с хорошей структурой игры, с футболистами топ-уровня в составе. Они очень сильны в борьбе, мы видели их матчи с Испанией и Польшей, у шведов очень высокая самоотдача. Главное для нас в поединке с ними - играть в свой футбол, не подстраиваться под соперников, потому что они очень сильны физически, и в этом плане нам будет сложно.

- Что касается других матчей на Евро-2020, какие из них вам особенно понравились или удивили?

- Удивила Венгрия, в матче с Германией вряд ли кто-то ожидал от этой сборной такой игры. Венгры продемонстрировали характер, самоотдачу. Это футбол, а в футболе возможно все, со всеми можно играть и побеждать.

- Вы контактировали уже с новым тренером “Шахтера” Роберто Де Дзерби, ведь вас ждет борьба за место в составе? Вам, наверное, не помешала бы определенное количество игровых минут на Евро.

- С Роберто Де Дзерби я лично не контактировал, мы сейчас в сборной, перед нами стоит задача пройти как можно дальше, все силы мы отдаем национальной команде.

На счет игрового времени в сборной - я тренируюсь, а тренерский штаб будет решать, достоин ли я места в составе", - сказал Судаков.