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Национальная сборная Украины

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В матче со Швецией в Глазго Украину поддержат минимум полтысячи фанатов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перед поединком будет хода болельщиков

В матче со Швецией в Глазго Украину поддержат минимум полтысячи фанатов

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Несмотря на довольно неудобное для украинских фанатов место проведения матча 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция, подопечные Андрея Шевченко не останется без поддержки. На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго главную команду страны будут поддерживать минимум 500 болельщиков. Большинство из них - представители украинской диаспоры в Великобритании.

"Мы еще в мае начали подавать фанов из Украины на получение британской визы, ведь наша сборная могла сыграть как в Глазго, так и в Лондоне 26 июня. Но, во-первых, это не было массово. Во-вторых, некоторые украинцы, которые сдавали паспорта месяц назад, до сих пор не получили их из консульства. Отражение накладывают жесткие карантинные ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании. Да, украинцы сейчас нужно пройти 10-дневный карантин по прибытии на Туманный Альбион и пока не совсем понятно, как на законных основаниях обойти это правило. Поэтому, несмотря на это, не стоит ожидать массового приезда фанатов с Украины. Это будут единичные случаи.

Другое дело - наша диаспора в Великобритании. Они всегда активны, горячо поддерживают все украинские футбольные команды, которые играют в еврокубках на Туманном Альбионе, покупали сотни билетов на бои Владимира Кличко в Лондоне и Александра Усика в Манчестере. Поэтому мы вместе с основателем клуба Лобановского в Лондоне Александром Салием решили организовать централизованный фан-тур в Глазго из Лондона. Ожидаем, что вечером 29 июня на Хэмпден Парк сборную Украины будут поддерживать до 500 украинцев", - говорит соучредитель официального фан-клуба братьев Кличко Максим Розенко.

"Утром 29 июня мы на автобусах выезжаем из Лондона и планируем быть в Глазго примерно в четыре. Если бы матч проходил в Лондоне, нет сомнений, что мы побили бы рекорд 2012 года, когда за сборную Украины против Англии болели 1500 представителей украинской диаспоры. Но и в Глазго поедет и прилетит значительное количество украинцев. Часть - централизованно, часть - самостоятельно. Будет у нас и хода фанов накануне матча, и речевки, и, конечно, украинская атрибутика. Уверен, что во время матча ребята нашу поддержку услышат и увидят", - добавил организатор Кубка Лобановского в Лондоне Александр Салий.

Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020
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Источник:
Champion.com

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 17:02
Ну это местные, понятно.. А наши? Персонал сборной? павелки, глывынськые, мыколы васыльковы и прочий уафовский и журналистский планктон? ))
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