Федецкий: Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о своей бывшей команде перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Швецией:

"Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро. Украина в списке шестнадцати лучших команд Европы, и этим все сказано. Нужно абстрагироваться от результатов и от того, что нам, так скажем, Испания и Швеция помогли пройти.

Ребята заслужили, чтобы играть в 1/8 финала. С голландцами выглядели достаточно неплохо. С Северной Македонией был хороший первый тайм и где-то, наверное, после пропущенного мяча что-то поменялось. Но ребята молодцы, выиграли встречу.

Наверное, многих разочаровал матч против Австрии. Вероятнее всего, где-то была моральная и физическая усталость. Но нужно было терпеть и проявлять характер. Австрийцы показали хороший футбол с прессингом, с быстрыми комбинационными атаками", — сказал Федецкий.