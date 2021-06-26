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Федецкий: Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Артем верит в сборную

Федецкий: Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро

24 канал

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о своей бывшей команде перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Швецией:

"Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро. Украина в списке шестнадцати лучших команд Европы, и этим все сказано. Нужно абстрагироваться от результатов и от того, что нам, так скажем, Испания и Швеция помогли пройти.

Ребята заслужили, чтобы играть в 1/8 финала. С голландцами выглядели достаточно неплохо. С Северной Македонией был хороший первый тайм и где-то, наверное, после пропущенного мяча что-то поменялось. Но ребята молодцы, выиграли встречу.

Наверное, многих разочаровал матч против Австрии. Вероятнее всего, где-то была моральная и физическая усталость. Но нужно было терпеть и проявлять характер. Австрийцы показали хороший футбол с прессингом, с быстрыми комбинационными атаками", — сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Национальная сборная Украины Евро-2020
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Источник:
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Комментарии (3)
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Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 21:50
Хейтить будем, если отыграют плохо. А пока надо поддерживать
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att119 (Луцьк)
26.06.2021 в 20:57
моральна і фізична втома? з шведами буде 0:4
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Fishing 555 (Rivne)
26.06.2021 в 20:53
Короче повезло. Ну а як дальше... побачимо? Хвалиться пока нема чим!
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