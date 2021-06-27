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Пятов - о матче со Швецией: Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса
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Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал подготовку к "сине-желтому" дерби в 1/8 финала Евро-2020:
"- Сборная Швеции выиграла свою группу и не претерпела 2021 ни одного поражения. Можно ли считать фаворитами матча 1/8-й раз шведов?
- Это уже решающая стадия турнира, команды отдают все силы. На бумаге кто-то может быть фаворитом, но на поле все меняется.
- Рассматриваете ли вы возможность серии 11-метровых и тренируете пенальти?
- Да, мы отрабатываем пенальти на тренировках, это неотъемлемая часть футбола. Мы видели вчера, как Австрия держалась в дополнительное время. Наверное, австрийцы тоже надеялись на послематчевую серию, но проиграли. Нас это тоже может коснуться.
- Какое настроение в команде, ведь приближается, возможно, самый важный поединок в карьере для многих футболистов?
- Волнение всегда есть, мы понимаем, какой матч нас ожидает, шанс подарила нам судьба. Мы осознаем ответственность и понимаем, что должны проходить Швецию. Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса.
Тренерский штаб подготовит нас должным образом, мы полностью доверяем ему. Думаю, все будет хорошо.
- Кто в нашей сборной является лучшим исполнителем 11-метровых?
- Не будем открывать все карты. Есть игроки, которые бьют уверенно, но на тренировке другие ощущения. Есть много примеров, к примеру, в 2006 году на чемпионате мира Андрей Шевченко не забил свой пенальти в серии. У нас есть сильные пенальтисты, но надеюсь, что мы не дойдем до серии, победим в основное время.
Мы готовы морально, психологически и физически. Ту уверенность, которая у нас есть, я надеюсь, футболисты перенесут в игру", - сказал Андрей.
Напомним, что уже во вторник, 29 июня сборная Украины будет противостоять в Швеции на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в рамках 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.
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