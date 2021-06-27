  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятов - о матче со Швецией: Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов - о матче со Швецией: Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

И болельщики также

Пятов - о матче со Швецией: Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал подготовку к "сине-желтому" дерби в 1/8 финала Евро-2020:

"- Сборная Швеции выиграла свою группу и не претерпела 2021 ни одного поражения. Можно ли считать фаворитами матча 1/8-й раз шведов?

- Это уже решающая стадия турнира, команды отдают все силы. На бумаге кто-то может быть фаворитом, но на поле все меняется.

- Рассматриваете ли вы возможность серии 11-метровых и тренируете пенальти?

- Да, мы отрабатываем пенальти на тренировках, это неотъемлемая часть футбола. Мы видели вчера, как Австрия держалась в дополнительное время. Наверное, австрийцы тоже надеялись на послематчевую серию, но проиграли. Нас это тоже может коснуться.

- Какое настроение в команде, ведь приближается, возможно, самый важный поединок в карьере для многих футболистов?

- Волнение всегда есть, мы понимаем, какой матч нас ожидает, шанс подарила нам судьба. Мы осознаем ответственность и понимаем, что должны проходить Швецию. Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса.

Тренерский штаб подготовит нас должным образом, мы полностью доверяем ему. Думаю, все будет хорошо.

- Кто в нашей сборной является лучшим исполнителем 11-метровых?

- Не будем открывать все карты. Есть игроки, которые бьют уверенно, но на тренировке другие ощущения. Есть много примеров, к примеру, в 2006 году на чемпионате мира Андрей Шевченко не забил свой пенальти в серии. У нас есть сильные пенальтисты, но надеюсь, что мы не дойдем до серии, победим в основное время.

Мы готовы морально, психологически и физически. Ту уверенность, которая у нас есть, я надеюсь, футболисты перенесут в игру", - сказал Андрей.

Напомним, что уже во вторник, 29 июня сборная Украины будет противостоять в Швеции на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в рамках 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Швеция
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 14:33
Прессу значит боимся. А на болельщиков насрать?
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
27.06.2021 в 14:45
Як наша влада згадує про народ України виключно перед виборами, так і футболісти згадують про вболівальників виключно після програшів. А в проміжках - нащо про той "нарід" пам'ятати?
Ответить
0
0
huligan (Черновцы)
27.06.2021 в 14:27
..."Мы готовы морально, психологически и физически...." - сказал Андрей.Пятов. ну все, не залишив відмазок тренеру про стомленість чи переживання чи ще щось ))
Ответить
+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
27.06.2021 в 14:24
Без ляпова в воротах и без его комментариев, а так победить можно и нужно.
Ответить
0
-2
huligan (Черновцы)
27.06.2021 в 14:23
Тобто, людина не виходить битись за країну, вона просто переживає , що в пресі напишуть про нього погано, я правильно зрозумів ))))
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
27.06.2021 в 13:40
Уэльс вчера уже показал (((( Играли хорошо , но проиграли 0 - 4 !Ребята - меньше п ...здите ((( Ничего не обещайте ! Выйдите и выложитесь по полной , а там будет видно ! Ф утбол - это игра ! Как говорил Лобановский - не ищите логики в футболе !Произойти может всякое !
Ответить
0
-2
Acsakal (Kharkov)
27.06.2021 в 13:47
Нормально він все сказав, розумно і зважено, без шапкозакидництва або переляку. Проблема в тому, що грати буде не він, а геть інші. А що в тих інших головах...
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 13:49
Ще не вистачало Ляпова у рамці.
+1
-3
huligan (Черновцы)
27.06.2021 в 14:22
Він якраз зчтпереляком сказав , каже Австрія розраховувала на післяматчеві пенальті , пфф, та Австрія так грала що Італія і всі вболівальники на стадіоні було видно в біля телевізора молились щоб обіграти їх. От це я розумію команда налаштувалась і грала на перемогу і якби зарахували той гол, що забила Австрія, то Італія би вже пакувала валізи
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...