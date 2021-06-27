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Итальянец рассудит матч Швеция - Украина
Его третий поединок на Евро-2020
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главным арбитром встречи 1/8 финала текущего Чемпионата Европы между Швецией и Украиной станет итальянец Даниэле Орсато. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Даниэле уже дважды работал на Евро-2020, обслуживая поединки Англия - Хорватия (1:0) и Испания - Польша (1:1).
В общем вся судейская бригада будет мононациональная. Лайнсменами будут работать соотечественники Орсато: Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Четвертый арбитр - Давиде Масса.
Главный судья на VAR - Массимилиано Иррати. Его ассистентами будут Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Иррати уже работал на матче сборной Украины на текущем Чемпионате Европы - против австрийцев.
Поединок Швеция - Украина начнется 29 июня в 22:00.
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