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Национальная сборная Украины

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Итальянец рассудит матч Швеция - Украина

Национальная сборная Украины
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Его третий поединок на Евро-2020

Итальянец рассудит матч Швеция - Украина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главным арбитром встречи 1/8 финала текущего Чемпионата Европы между Швецией и Украиной станет итальянец Даниэле Орсато. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Даниэле уже дважды работал на Евро-2020, обслуживая поединки Англия - Хорватия (1:0) и Испания - Польша (1:1).

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В общем вся судейская бригада будет мононациональная. Лайнсменами будут работать соотечественники Орсато: Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Четвертый арбитр - Давиде Масса.

Главный судья на VAR - Массимилиано Иррати. Его ассистентами будут Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Иррати уже работал на матче сборной Украины на текущем Чемпионате Европы - против австрийцев.

Поединок Швеция - Украина начнется 29 июня в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020 Даниэле Орсато
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Источник:
УАФ

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