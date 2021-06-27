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Национальная сборная Украины

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Денисов: Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шевченко – консервативен

Денисов: Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов поделился мнением об одной из проблем сборной Украины:

"С Австрией не хватило физики. Сейчас - неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет", - сказал Денисов.

Следующий матч сборная Украины проведет в рамках 1/8 финала Евро-2020 против Швеции 29 июня. У подопечных Шевченко будет восемь дней отдыха между этим поединком и последней встречей - против Австрии, в то время как у шведов на два меньше - шесть. Обе "сине-желтые" сборные встретятся впервые с 2012 года.

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В статье: Александр Денисов Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (22)
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fanat_football (Херсон)
27.06.2021 в 18:48
Может парень просто влюбился?
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 18:50
Хто, Пєнісов?
Ответить
+1
-1
kukarekin (Одесса)
27.06.2021 в 18:47
Суркисня его подняла до небес, а он даже хуже средненького забарного
Ответить
+3
-3
Dr. House (Поділля)
27.06.2021 в 18:27
За невдалою грою має бути зразкова. Я пам'ятаю як Миколенко з'їв КР в матчі із португезами. Надіюсь, він зможе!!!
Ответить
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
27.06.2021 в 18:24
Пєніско просто холуй ахметівський. А Шмарлос убогий у якій формі, який повинен був прикривати фланг Миколенка?
Ответить
+2
-7
TIHOnew (Хмельницький)
27.06.2021 в 18:32
В матчі з Колосом і Вільяреалом хто заважав Миколенку? Марлос? Коваленко? Марс в Юпітері?
Ответить
+6
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
27.06.2021 в 18:46
Так а у збірній хто зараз краще?
+1
-2
Ol-g (Одесса)
27.06.2021 в 18:07
Зинченко бы на это место. Но в центр некого, Марлос не в форме.
Ответить
0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.06.2021 в 17:58
"Фас!" - сказав генеральний хейтер київського Динамо, і пси породи Шахер-хейтер завзято та радо накинулись на вказану жертву.
Ответить
+2
-11
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 18:07
Пока самый глупый комент.
Ответить
+8
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.06.2021 в 18:15
Згоден, ваша самокритичність - це, звичайно, добре. Втім, всі ваші коменти є зразком повної глупоти, тож це, на жаль, невиправно.
+2
-5
Джин Тоник (R)
27.06.2021 в 17:58
Ужасный игрок.22 года а толка не будет.Сравнить его с прошлыми защитниками Несмачный,Федецкий,Шевчук.Из-за него мы проигрывали матчи.
Ответить
+8
-2
aliot37927 (Варшава)
27.06.2021 в 17:43
Можливо, Миколенка хочуть продати в клуб АПЛ і тому він повинен виходити в кожному матчі збірної, як Зіна 5 років тому? Шева напевно знає цю схему;)
Ответить
+6
-3
andyua (Kyiv)
27.06.2021 в 17:53
Який клуб? Яка АПЛ? УПЛ його максимум
Ответить
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 18:03
Напевно??? Верняк!!!
Ответить
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 18:10
Якщо він в збірній такий переляканий, то по яку АПЛ може йти мова.
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+2
-2
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
27.06.2021 в 18:13
Не знаю як там з Миколенком, але Забарний 100% грає бо Шевченко шось там думає його в "Челсі" запхати. Щоб отримати дозвіл на роботу в АПЛ, деякі гравці беруть собі паспорти ЄС, як наприклад зробив Факундо Пелістрі, взявши паспорт Іспанії, після чого його підписали в "Юнайтед". Бо футболістів з ЄС захищає законодавство. Але якщо паспорта ЄС нема, то гравців заграють за збірні, бо в АПЛ є правило за яким щоб гравець вважався якісним, він має відіграти якийсь там відсоток матчів за збірну. Україна в тому плані не виняток. Гравці грають за різні африканські чи південно-американські збірні, щоб отримати дозвіл грати в АПЛ. З Забарним це роблять 100%, як свого часу було і з Зінченком. Про Миколенка важко сказати, але теж може бути.
Ответить
0
-2
Smooth da Hustler (Львів)
27.06.2021 в 17:30
Ух , вот это инсайд, а я то думал Матвиенко слева сыграет или Соболь.Ротация будет, если это можно так назвать, Зубков выйдет.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 17:30
Это скорее тупость чем консервативность.
Ответить
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 17:13
Это и так все давным-давно поняли!
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+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 17:10
Если Исак порвёт Миколенко , то пресса уничтожит Виталькино прошлое, будущее и настоящее... А игра на ничью и пенальти после матча со шведами не пройдёт... ждем чуда от тренерского штаба и от сборной Украины !!!!
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+8
-2
dmitroj88
27.06.2021 в 17:03
Ждем новых голевых пасов от этого таланта. Если не будет справляться, можно выпустить Беседина. С С.Македонией неплохой пас отдал, но мастерства македонца не хватило чтобы реализовать гениальный пас.
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+11
-3


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