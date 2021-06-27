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Денисов: Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет
Шевченко – консервативен
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов поделился мнением об одной из проблем сборной Украины:
"С Австрией не хватило физики. Сейчас - неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет", - сказал Денисов.
Следующий матч сборная Украины проведет в рамках 1/8 финала Евро-2020 против Швеции 29 июня. У подопечных Шевченко будет восемь дней отдыха между этим поединком и последней встречей - против Австрии, в то время как у шведов на два меньше - шесть. Обе "сине-желтые" сборные встретятся впервые с 2012 года.
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