Денисов: Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов поделился мнением об одной из проблем сборной Украины:

"С Австрией не хватило физики. Сейчас - неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет", - сказал Денисов.

Следующий матч сборная Украины проведет в рамках 1/8 финала Евро-2020 против Швеции 29 июня. У подопечных Шевченко будет восемь дней отдыха между этим поединком и последней встречей - против Австрии, в то время как у шведов на два меньше - шесть. Обе "сине-желтые" сборные встретятся впервые с 2012 года.