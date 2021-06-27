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Пятов: Разговор после матча с Австрией вышел мужским

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Главное, чтобы в будущем помогло

Пятов: Разговор после матча с Австрией вышел мужским

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопросы журналистов:

"- Был в команде откровенный разговор после матча с Австрией?

- Да, был, еще когда мы ждали результатов в других группах. Разговор получился мужской, говорил не только я, другие также высказали свое мнение. Не буду рассказывать деталей. Говорить на камеру – одно, но если ты не отвечаешь за сказанное на поле – эти слова пустые. Надеюсь, что мы подтвердим на поле те слова, которые сказали тогда.

- Кого вы можете выделить среди голкиперов на Евро-2020?

- Прежде всего, Георгия Бущана, ведь мы делаем общее дело, друг друга поддерживаем. Если выделять кого-то еще - многие из вратарей провел хороший турнир, но есть и те, кто допускал ошибки.

- В Глазго вам будет не хватать такой поддержки украинских болельщиков, которая была в Бухаресте?

- Я за то, чтобы было как можно больше болельщиков. С Австрией был даже не полный стадион, но мы чувствовали поддержку. Если бы не ограничения, думаю, на три четверти стадион заполнился бы нашими болельщиками. Надеюсь, мы не разочаруем их в Глазго", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Украина Австрия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 18:58
Пятову пару разів по яйцях дісталося.
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0
-2
Papaye (Dnipro)
27.06.2021 в 18:50
Пятов: "Говорил не только я, другие также высказали свое мнение". Беседин: "Я есть Грут!!!"
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+2
-1
Memorandum (Харьков)
27.06.2021 в 18:47
Обложили матюками друг друга и все довольны. Мастерства и ума от этого не добавится! Футбол - это не наше (в стране). Вот воровать, лгать, бороться с ковидлом, тут как говорил зеля, мы мастера спорта! Короч, ждем фоточек с крутых курортов ваших и телочек! Не подведите!
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+3
-1
fanat_football (Херсон)
27.06.2021 в 18:36
Т.е. с "итить", "на" и "..."?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 18:44
Да, Лунин итить!!!
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0
-1


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