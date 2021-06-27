Пятов: Разговор после матча с Австрией вышел мужским

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопросы журналистов:

"- Был в команде откровенный разговор после матча с Австрией?

- Да, был, еще когда мы ждали результатов в других группах. Разговор получился мужской, говорил не только я, другие также высказали свое мнение. Не буду рассказывать деталей. Говорить на камеру – одно, но если ты не отвечаешь за сказанное на поле – эти слова пустые. Надеюсь, что мы подтвердим на поле те слова, которые сказали тогда.

- Кого вы можете выделить среди голкиперов на Евро-2020?

- Прежде всего, Георгия Бущана, ведь мы делаем общее дело, друг друга поддерживаем. Если выделять кого-то еще - многие из вратарей провел хороший турнир, но есть и те, кто допускал ошибки.

- В Глазго вам будет не хватать такой поддержки украинских болельщиков, которая была в Бухаресте?

- Я за то, чтобы было как можно больше болельщиков. С Австрией был даже не полный стадион, но мы чувствовали поддержку. Если бы не ограничения, думаю, на три четверти стадион заполнился бы нашими болельщиками. Надеюсь, мы не разочаруем их в Глазго", - сказал Пятов.