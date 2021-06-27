Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020

Украина впервые в своей истории вышла в 1/8-ю финала чемпионата Европы и там сыграет против не звездной, но трудовой сборной Швеции. Матч состоится последним в программе 1/8-й финала – на момент стартового свистка будут известны уже все четвертьфиналисты.

Швеция - Украина. Где состоится матч?

Матч Евро-2020 Швеция - Украина состоится на территории Шотландии, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Такое место проведения матча было определено сеткой плей-офф чемпионата Европы.

Швеция - Украина. Когда состоится матч?

Матч чемпионата Европы 2020 Швеция - Украина состоится во вторник, 29-го июня в 22:00.

Швеция - Украина. Где смотреть матч?

Посмотреть матч в прямом эфире можно несколькими способами. Во-первых, будет доступна прямая видеотрансляция матча на общедоступном телеканале "Украина". Во-вторых, эфир будет на профильном канале и официальном трансляторе Евро-2020 "Футбол 1".

Также матч будет доступен в Интернете на платформах, которые сотрудничают с этими телеканалами. Это, в частности, видеосервисы MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Воля ТВ и прочие.

Также вы можете следить за ходом событий с помощью текстовой онлайн трансляции, которая доступна в нашем матч-центре. Начало – в 21:55 по ссылке >>>.

Наконец, журналисты UA-Футбол организуют прямую аудио-трансляцию важного для нас матча Евро-2020. Включайтесь в стрим на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол >>>.