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Яремчук вернулся в общую группу, Зубков занимался с мячом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Позитивные новости из лагеря "сине-желтых"

Яремчук вернулся в общую группу, Зубков занимался с мячом

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Вчера стало известно, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук тренировался индивидуально из-за микротравмы. Сегодня же он приступил к занятиям в общей группе, сообщает Футбол NEWS.

А вот Александр Зубков еще не готов работать по полной. Он только начал упражнения с мячом, но вскоре тоже присоединится к общей группе. Напомним, что вингер травмировал камбалообразную мышцу еще в первом поединке группового этапа против Нидерландов.

Сегодня сборная Украины провела финальную тренировку перед вылетом в Глазго. В Шотландии запланирован матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Подопечные Шевченко выйдут на поле 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Роман Яремчук Александр Зубков
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (5)
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danikrom (Львів)
27.06.2021 в 21:07
враження складається,що ніхто не хоче далі грати....випхали їх випадково,а вони в шоці,вже думками на морях,от і тому травмуються на тренуваннях
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 21:04
Цікаво, чи буде Зубков з мячем післязавтра?
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0
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andy1973 (Рівне)
27.06.2021 в 21:01
В нас окрім Зубкова то нема кому й грати зліва попереду.... Чудова селекція тренерського штабу.
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0
0
MaximSK (Киев)
27.06.2021 в 21:03
Я перед Евро надеялся на Цыганкова, но смотря как он играет, лучше его не выпускать. Ни дриблинга, на паса ничего не умеет он.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 21:06
А скільки він відіграв? Все він вміє, й шведам заб'є.
0
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