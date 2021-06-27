Яремчук вернулся в общую группу, Зубков занимался с мячом

Вчера стало известно, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук тренировался индивидуально из-за микротравмы. Сегодня же он приступил к занятиям в общей группе, сообщает Футбол NEWS.

А вот Александр Зубков еще не готов работать по полной. Он только начал упражнения с мячом, но вскоре тоже присоединится к общей группе. Напомним, что вингер травмировал камбалообразную мышцу еще в первом поединке группового этапа против Нидерландов.

Сегодня сборная Украины провела финальную тренировку перед вылетом в Глазго. В Шотландии запланирован матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Подопечные Шевченко выйдут на поле 29 июня в 22:00 по киевскому времени.