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Шевченко: Сборная Украины добилась результата на Евро, все остальное будет большим бонусом

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

Наставник "сине-желтых" - о предстоящем матче в 1/8 турнира

Шевченко: Сборная Украины добилась результата на Евро, все остальное будет большим бонусом

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать.

Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом.

Швеция? Очень хороша команда с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут намного более важные матчи впереди", - сказал Шевченко.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (28)
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magnum power (БОМЖ)
28.06.2021 в 11:16
один тайм і п'ять хвилин хорошої гри - це звичайно великий здобуток, якщо забути, що зіграно шість таймів.
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
28.06.2021 в 11:05
Команда шла к этому, мы добились результата. -------------------------- Ну в принципе - Шевченко прав. После ЕВРО-2016 (0 очков, 0 забитых мячей) даже один забитый гол считался бы достижением. А здесь - даже победа есть!
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+1
0
andyua (Kyiv)
28.06.2021 в 10:48
Лузер. Такий тренер не досягне видатних результатів, його команди будуть грати в такий же ніякий футбол, як грала Збірна з Австрією (+ Фінляндія, Бахрейн, Казахстан, Македонія). Почитайте інтервью тренерів-переможців - кожне слово - "вогонь", навіть просто словами тренер зарядить будь-яку команду; не дасть спуску різним "миколенкам" (такі миколенки просто грати не будуть в команді).
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+4
0
andyua (Kyiv)
28.06.2021 в 10:54
І ще за що прикро, що це єдина збірна на Євро, хто спілкується нерідною мовою, мало того, мовою агресора - що з пресою, що всередині колектива. Дивишся відео про установку угорців, гімн в автобусі від італійців - розумієш, що з такими нашими "заробітчанами", "відпусниками", "кормільцями", "какіми разніцами" і "спортом внє палітікі" далеко не заїдеш... Це ми і бачимо на полі
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 11:01
Верно сказано! Но, коррупция при выше всего(((((
0
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
28.06.2021 в 10:38
"Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут намного более важные матчи впереди". Эта фраза - лучшее описание его отношения к занимаемому посту. Ни убавить, ни прибавить. Давай, Андрей, уже скорее в Милан (или ещё куда). А то ощущение, что одолжение нам делаешь.
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+3
0
aleks68
28.06.2021 в 10:32
о чём это он?
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 10:58
Это о том, что он кайфрвый, хочет аплодисментов! Мол сделал все что надо было, а то уже бонусы! Чтобы деньжат накинули за бонусы!
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
28.06.2021 в 10:06
Дві гри програла і виграла у Північної Македонії - це досягла результату? Пане тренере - ми очікували зовсім іншої і гри і результату!!!
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+7
0
George_D (Харьков)
28.06.2021 в 10:52
При этом эта Северная Македония по рейтингу самая слабая команда-участница Евро (62-я позиция).
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 10:56
Так и выиграли один тайм, а другой проиграли!
+2
0
belarus_1978 (Харьков)
28.06.2021 в 10:06
Все сборные которые вылетели с Евро отдавали все силы на поле, даже проигрывая, кроме недосборной мельдония, а Украина уже лапки сложила...
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+2
0
мы за динамо (киев)
28.06.2021 в 10:05
звісно сподіватись на позитив буду, але така повільна та безпонтова по складу команда ще й геть чахоточна навряд чи дає привід на отримання якогось результату крім несподіваного(аби хоч не в штани) пс мені теж не подобається правда яку озвучив шева.
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+5
-1
MAXIMKA7 (львов)
28.06.2021 в 09:55
Свалу нема, важко уявити що буде , якщо не пройдете шведів...
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+3
0
prockop4uck (Киев)
28.06.2021 в 09:54
Вероятно не результата, а добились цели. Цели выйти из группы. Так звучит корректнее.
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+3
-1
мы за динамо (киев)
28.06.2021 в 09:54
міня тєрзают смутниє самнєнья...
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+2
0
MAXIMKA7 (львов)
28.06.2021 в 09:53
Будьте правдивими, шведи і іспанці добилися результату за нас, а тепер дійсно Ми повинні досягти успіху..., маєм довести, що на це заслуговуєм....
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 09:48
Пів-Європи витягнуло цього "таланта" в 1/8, а він вважає що чогось добився? Розписався в безпорадності.
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+8
-1
Хмельничанин (Хмельницький)
28.06.2021 в 09:44
Ось Вам і різниця між Блохіним та Шевченком. Якби з могили піднявся Великий Лобановський та почув слова Шевченка то напевне відправив його вчити грати (навіть не знаю кого, швидше за все баранів) в гольф. Браво федерація.
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+7
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.06.2021 в 09:37
Сам не понял что сказал походу! Та должен сказать что : я их сук порву на клочья если они Швецию не порвут,зае...ли уже позорить страну!!!!))
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+8
0
Goleon (Одесса)
28.06.2021 в 09:34
Амбиции у нашего главного тренера аж зашкаливают, грустно
Ответить
+12
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 09:28
Коротше, чуваки, я зробив все, що міг, а далі ваші очікування - це ваші проблеми? (
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+10
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
28.06.2021 в 09:25
После такого "настроя" нам нечего ждать я так понимаю? Совести у вас нет... Только бессовестный человек, после такого провала, мог сказать о достижении поставленных задач. Формально - да, цели выполнены. Но вы остались ДОЛЖНЫ за 3 последних тайма. Не все прощают долги, запомните это!
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+11
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 09:20
Смотри чтобы эти все передачи не проходили через наш левый фланг! "Заробітчанин" Добился он!....
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+6
-2
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
28.06.2021 в 09:18
Какого вы результата добились?! Смешно читать, вышли из группы на шару и это достижения?! Если пошли такие суждения пора бы Андрюше в отставку
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+13
-1
sergio07 (Запоріжжя)
28.06.2021 в 10:27
Йому час в відставку не за поточні слова, а за гру і результати!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 09:17
Он иногда смотрит футбол, или только ходит со свистком поиграть вместе с парнями на тренеровке, а остальное делают помощники! Напишите ему текст, а не Я самый лучший, столько порешал, а остальное не важно, скоро уеду в Милан.....
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+6
-1
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jeremi33-3 (Сумы)
28.06.2021 в 09:13
Одна перемога у слабкого суперника - це результат?Дивне досягнення...
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+12
-1


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