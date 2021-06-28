Шевченко: Сборная Украины добилась результата на Евро, все остальное будет большим бонусом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать.

Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом.

Швеция? Очень хороша команда с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут намного более важные матчи впереди", - сказал Шевченко.