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Шевченко: Сборная Украины добилась результата на Евро, все остальное будет большим бонусом
Наставник "сине-желтых" - о предстоящем матче в 1/8 турнира
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
"Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать.
Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом.
Швеция? Очень хороша команда с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.
Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут намного более важные матчи впереди", - сказал Шевченко.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.
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