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Леоненко: Не помню, когда Украина хорошо играла. Если и было, то со слабым соперником
Мнение о перспективах национальной команды в матче против Швеции
Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
"Как обыграть Швецию? Прыгнуть выше головы. И не надо говорить, что мы должны сыграть в свою игру. Это в какую? Я не помню, когда мы хорошо играли. Если мы хорошо играли, то был слабый соперник.
Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать", - сказал Леоненко.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.
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