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Леоненко: Не помню, когда Украина хорошо играла. Если и было, то со слабым соперником

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Мнение о перспективах национальной команды в матче против Швеции

Леоненко: Не помню, когда Украина хорошо играла. Если и было, то со слабым соперником

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Как обыграть Швецию? Прыгнуть выше головы. И не надо говорить, что мы должны сыграть в свою игру. Это в какую? Я не помню, когда мы хорошо играли. Если мы хорошо играли, то был слабый соперник.

Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать", - сказал Леоненко.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.

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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (9)
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lir1205 (Запорожье)
28.06.2021 в 12:33
ну тут Остапа понесло. Занять первое место в группе??? Выиграть у сб. Португалии типа у слабой команды. Это коронавирус подкосил команду, а так в 2019 году это была довольно сыгранной командой. То что ее намного не хватает, так надо каждому в физическом плане заниматься!
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+1
-1
fanat_football (Херсон)
28.06.2021 в 12:20
Выкиньте уже этого предсказателя куда-нибудь. У игроков и так проблема с психологией, а этот только добавляет. Пусть идет в астрологи.
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+1
-1
Navudo
28.06.2021 в 12:17
напевно за версією Леоненка - востаннє збірна грала добре 31 серпня 1996 року
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+2
0
typeR (Луганск)
28.06.2021 в 12:16
Дак пить меньше надо. А то скоро и имя своё леолененко забудет. Денисов,
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+1
-1
Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 12:12
У нас не игроки,а мальчики-мажоры.Им нужно ровняться на Чехию и Данию,как парни играют за Свою страну.А нашим все пофиг.
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+2
0
football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 12:30
хе-хе , наших с дерьмом смешали за то, что мы возили весь матч финов и в итоге родили только 1 гол, и сыграли в ничью. Те же датчане при похожем рисунке матча, финам вообще влетели 0-1. Так что, все относительно.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
28.06.2021 в 12:02
витя, такой витя. прямо желтопуз.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 11:50
З Францією вдома, з сербами оба матчі, з португалами вдома, зі шведами на Євро, з турками вгостях.
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
28.06.2021 в 11:47
Как всегда от алкаша тонкая аналитика . С Сербией , Португалией и это не напрягая память .
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+5
-1


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