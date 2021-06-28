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Зубков в группе. Сборная Украины провела игровую тренировку перед матчем со Щвецией - ВИДЕО
Национальная команда готовится к матчу плей-офф Евро-2020
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков продолжает публиковать эксклюзивные кадры из лагеря национальной сборной Украины.
В очередном видео он показал, как команда готовится к матчу плей-офф чемпионата Европы против Швеции.
На видео была показана часть тренировки, на которой Александр Зинченко и Александр Зубков держали мяч в воздухе головами, голевые передачи и голы Андрея Ярмоленко, гол Романа Безуса головой. А также индивидуальные беговые упражнения с мячом Александра Зубкова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Зубков не сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
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