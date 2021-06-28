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Хавбек сборной Швеции Свенссон: Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы

Национальная сборная Украины
Обновлено
(16 голосов)

В 2014 швед играл в Таврии

Хавбек сборной Швеции Свенссон: Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы

MICHAEL ERICHSEN

Новина українською

Экс-игрок "Таврии" и хавбек сборной Швеции Густав Свенссон рассказал, как он был вынужден покинуть Крым в 2014 году, оккупированный российскими войсками.

"Я помню наш предпоследний вечер в Крыму. Мы ужинали с друзьями. В ресторане была живая музыка, играли украинскии мелодии, но на доме через дорогу расположился снайпер.

На следующий день воцарился хаос, и я решил, что нужно немедленно уезжать отсюда. Но аэропорт был уже закрыт, однако клуб помог с автобусом.

Во время поездки нас остановили российские военные и, тыча в лицо автоматом, долго проверяли документы, спрашивали, "Кто вы и почему уезжаете?". Хорошо, что все закончилось благополучно.

Так что бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и ​​моем старом клубе.

Была напряженная ситуация. Немного волновались, нервничали, даже несмотря на то, что угрозы в отношении меня не было. В итоге, нам удалось выбраться", – сказал Свенссон.

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В статье: Украина Швеция Густав Свенссон Таврия (Симферополь)
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Источник:
GP

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Комментарии (9)
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Governor-General (Odessa)
28.06.2021 в 18:46
Жаль только, что крымчан бежать из Украины заставили украинцы.
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0
0
krakow (Херсон)
28.06.2021 в 18:36
RT с пометкой срочно - "Стало известно,что Густав Свенссон,потомственный шведский нацист и русофоб(его прапрадед командовал ротой карателей под Полтавой,при Карле 12-ом,а отец назвал его в честь короля Густава 3-го,запомнившегося массовыми этническими чистками в русской Финляндии),проходил подготовку в тренировочных лагерях "Правого сектора".
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+4
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
28.06.2021 в 18:44
Шикарно!
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0
0
Algrab (Костопiль)
28.06.2021 в 18:15
таврія, с.ч.ара, вилазь, опровєргай, тварюко...
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+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 17:52
Молодець, це не ватник типа засланого Усіка.
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+9
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 18:05
Та й ще один гравець збірної з футболу, який полюбляє відпочивати у Криму.
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+1
-1
Просто любитель (Днепр)
28.06.2021 в 18:12
А чем тебе Усик не угодил?
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+3
-3
avatar
Харьковчанин (Харків)
28.06.2021 в 17:45
Респект за в'юху та добрі слова!
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+18
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 17:45
Эй, козломордые, ихтамнетов обижают, вперёд спасайте. Пердаки пылают. Быдлота как цапская.
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+16
-1


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