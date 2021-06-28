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Хавбек сборной Швеции Свенссон: Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы
В 2014 швед играл в Таврии
MICHAEL ERICHSEN
Экс-игрок "
"Я помню наш предпоследний вечер в Крыму. Мы ужинали с друзьями. В ресторане была живая музыка, играли украинскии мелодии, но на доме через дорогу расположился снайпер.
На следующий день воцарился хаос, и я решил, что нужно немедленно уезжать отсюда. Но аэропорт был уже закрыт, однако клуб помог с автобусом.
Во время поездки нас остановили российские военные и, тыча в лицо автоматом, долго проверяли документы, спрашивали, "Кто вы и почему уезжаете?". Хорошо, что все закончилось благополучно.
Так что бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем старом клубе.
Была напряженная ситуация. Немного волновались, нервничали, даже несмотря на то, что угрозы в отношении меня не было. В итоге, нам удалось выбраться", – сказал Свенссон.
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