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Национальная сборная Украины

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Серебренников: После Австрии хуже уже не будет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда должна показать ответную реакцию

Серебренников: После Австрии хуже уже не будет

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Сергей Серебренников высказался накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с Швецией.

"Уверен, что игра с Швецией в исполнении Украины не будет плохой. После Австрии хуже уже не будет.

Конечно, с Австрией игра не получилась. Но самое главное сейчас, что вышли дальше. Впереди игра с Швецией.

Если сравнивать с другими командами, соперник не из топ-сборных. Но в то же время слабых команд на Евро нет. Шведы показали в группе добротный футбол, в их составе качественные футболисты.

Думаю, что все считают шведов фаворитами, ведь мы вышли в плей-офф с тремя очками. Не могу определить причины, почему так получилось. Игра с Австрией не пошла, так бывает. Но хорошо, что уступили австрийцам только в один мяч, иначе бы точно не прошли дальше.

Украинцы получили пощечину, хороший урок, поэтому ждем от команды ответную реакцию", - сказал Серебренников.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Сергей Серебренников
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
28.06.2021 в 23:03
Запомни Серёжа, хуже может быть всегда! Когда идиоты голосовали за Зелю, то тоже говорили, что хуже быть уже не может. А в итоге что?))) В итоге все намного хуже, как я и предполагал.
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