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Серебренников: После Австрии хуже уже не будет
Команда должна показать ответную реакцию
фото - Олександр Приходько
Экс-игрок
"Уверен, что игра с Швецией в исполнении Украины не будет плохой. После Австрии хуже уже не будет.
Конечно, с Австрией игра не получилась. Но самое главное сейчас, что вышли дальше. Впереди игра с Швецией.
Если сравнивать с другими командами, соперник не из топ-сборных. Но в то же время слабых команд на Евро нет. Шведы показали в группе добротный футбол, в их составе качественные футболисты.
Думаю, что все считают шведов фаворитами, ведь мы вышли в плей-офф с тремя очками. Не могу определить причины, почему так получилось. Игра с Австрией не пошла, так бывает. Но хорошо, что уступили австрийцам только в один мяч, иначе бы точно не прошли дальше.
Украинцы получили пощечину, хороший урок, поэтому ждем от команды ответную реакцию", - сказал Серебренников.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
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