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Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит
Специалист считает, что шансов у сборной Украины против шведов немного
Фото Павла Кубанова - УАФ
Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча сборной Украины 1/8 финала
"Швеция имеет очень сбалансированную игру и хороший состав. Хорошо, что на турнире нет Ибрагимовича и некому тянуть одеяло на себя.
Если отбросить эмоции, то в футбольном плане у нас шансы небольшие. Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит. Может, конечно, вмешаться фарт, расслабленность соперника и другие факторы, но объективно – Швеция сильнее", — считает Федорчук.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
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