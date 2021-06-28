  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Специалист считает, что шансов у сборной Украины против шведов немного

Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча сборной Украины 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швеции.

"Швеция имеет очень сбалансированную игру и хороший состав. Хорошо, что на турнире нет Ибрагимовича и некому тянуть одеяло на себя.

Если отбросить эмоции, то в футбольном плане у нас шансы небольшие. Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит. Может, конечно, вмешаться фарт, расслабленность соперника и другие факторы, но объективно – Швеция сильнее", — считает Федорчук.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Олег Федорчук
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazeta.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
28.06.2021 в 22:08
так і не зрозумів, що за вагон для некурящих. шведи можуть просто затоптати наших на полі, якщо ті вийдуть з тремтячими колінами.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 21:50
Не лякай дітей, гадюка!
Ответить
+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
28.06.2021 в 21:49
трезвая оценка
Ответить
+1
-2
football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 21:49
Ох, ничего же себе, эксперты уже и шведов в топы записали. Когда это они успели стать топами?Шведы в каждом матче рыгают в защите, против тех же испанцев вообще последние 20 минут только вперед мяч выбивали , с поляками могло все закончится плачевнее и для них... и для нас. Где там топ уровень? сборная одного уровня с нашей. Дальше что? Андорру с Гибралтаром будут возносить до небес, и хейтить нашу сборную? В чем прикол?
Ответить
+2
-1
Cerega15 (Kherson)
28.06.2021 в 21:57
А где он сказал, что Швеция топ? Он ведет речь о том, что мы слабее.
Ответить
+1
-1
avatar
Ди (Киев)
28.06.2021 в 21:47
Пусть "Специалист считает" звёзды...а заранее хоронить нашу сборную не нужно.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...