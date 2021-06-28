Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча сборной Украины 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швеции.

"Швеция имеет очень сбалансированную игру и хороший состав. Хорошо, что на турнире нет Ибрагимовича и некому тянуть одеяло на себя.

Если отбросить эмоции, то в футбольном плане у нас шансы небольшие. Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит. Может, конечно, вмешаться фарт, расслабленность соперника и другие факторы, но объективно – Швеция сильнее", — считает Федорчук.