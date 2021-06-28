Национальная сборная Украины
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Сборная Украины прибыла в Глазго на матч с Швецией - ФОТО
Матч уже завтра
Фото Павла Кубанова - УАФ
В Глазго украинцы разместились в отеле Crown Plaza.
Вечером главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко ответят на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции, а чуть позже начнется предматчевая тренировка национальной команды на "Хэмпден Парк".
Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина начнется завтра в 22.00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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Комментарии (7)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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