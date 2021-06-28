Сборная Украины прибыла в Глазго на матч с Швецией - ФОТО

Сборная Украины прибыла в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

В Глазго украинцы разместились в отеле Crown Plaza.

Вечером главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко ответят на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции, а чуть позже начнется предматчевая тренировка национальной команды на "Хэмпден Парк".

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина начнется завтра в 22.00 по киевскому времени.