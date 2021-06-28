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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прибыла в Глазго на матч с Швецией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Матч уже завтра

Сборная Украины прибыла в Глазго на матч с Швецией - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины прибыла в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

В Глазго украинцы разместились в отеле Crown Plaza.

Вечером главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко ответят на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции, а чуть позже начнется предматчевая тренировка национальной команды на "Хэмпден Парк".

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина начнется завтра в 22.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.06.2021 в 20:01
надеюсь, у Пазика уже есть заявление по собственному с открытой датой
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.06.2021 в 20:29
Ще зарано, в нас є Беседін
Ответить
0
0
Djon (Киев)
28.06.2021 в 19:57
Хдопці, вболюваємо за вас. Тільки перемога.
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+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
28.06.2021 в 19:56
Вперед Україна! Вперед до перемоги! Доведіть що Ви гідні сини козацького роду! Віримо+є чуйка на прохід)))
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+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.06.2021 в 19:51
В любом случае победят желто-синие!
Ответить
+1
0
avatar
FCLviv (Львів)
28.06.2021 в 19:40
Хай щастить ! Потрібна тільки перемога !
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+5
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.06.2021 в 19:34
Як то кажуть, " з Богом ! "
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+4
0


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