"Запиши видео в поддержку сборной Украины" - Зеленский запустил новый флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский пред матчем 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция запустил флешмоб в поддержку национальной команды.

"Присоединяйся к флешмобу.

Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", – написал Зеленский.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.