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"Запиши видео в поддержку сборной Украины" - Зеленский запустил новый флешмоб

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Президент записал очередное видео

"Запиши видео в поддержку сборной Украины" - Зеленский запустил новый флешмоб

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский пред матчем 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция запустил флешмоб в поддержку национальной команды.

"Присоединяйся к флешмобу.

Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", – написал Зеленский.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
28.06.2021 в 20:31
запилю видео "гундосого вора - на тюряжку"
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 20:25
Пропоную новий флешмоб: побудуй стадіони не лише в Кривому. При цьому не кради!
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