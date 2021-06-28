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"Запиши видео в поддержку сборной Украины" - Зеленский запустил новый флешмоб
Президент записал очередное видео
facebook.com/andriy.pavelko
Президент Украины Владимир Зеленский пред матчем 1/8 финала
"Присоединяйся к флешмобу.
Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", – написал Зеленский.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
Долучайся до флешмобу!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021
Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11#завтра_нас_буде_40_мільйонів pic.twitter.com/FWWKYowUsQ
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