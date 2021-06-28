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Шевченко: У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя
Пресс-конференция Андрея Николаевича перед матчем с Швецией
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
- Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения, команда поздравила его. По кадровому вопросу, Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировки, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.
- В одном из последних интервью вы говорили, что команда уже достигла результата, и если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не считаете ли вы, что выход из группы с третьего места - это недостаточно для сборной Украины?
- Я считаю, слова, которые я сказал, - это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.
- Что вы помните об игре со Швецией на Евро-2012?
- У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра, выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира - это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.
- Как вы считаете, Швеция сейчас сильнее, чем Украина?
- Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.
- Завтра в Глазго на стадионе будет много представителей украинской диаспоры. Что вы можете им передать?
- Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.
- Что вы думаете о главном тренере соперника Янне Андерссоне?
- Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им добиваться результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.
- Ваши соперники во время подготовки к матчу сходили в парк аттракционов. Не думали тоже как-то разрядить атмосферу?
- В сборной Украины отличная атмосфера. У нас не было такой возможности. Мы узнавали, можем ли сделать что-то подобное. Однако из-за ситуации с COVID-19 нам не давали разрешения выезжать из отеля.
- Какую игру вы ожидаете от сборной Швеции?
- Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.
- Правда ли, что Зубков больше не сможет сыграть на Евро?
- Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он не готов к игре.
- За счет чего вы планируете обыграть соперника?
- Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать.
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