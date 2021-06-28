Шевченко: У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел в Глазго пресс-конференцию накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции.

- Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения, команда поздравила его. По кадровому вопросу, Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировки, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.

- В одном из последних интервью вы говорили, что команда уже достигла результата, и если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не считаете ли вы, что выход из группы с третьего места - это недостаточно для сборной Украины?

- Я считаю, слова, которые я сказал, - это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

- Что вы помните об игре со Швецией на Евро-2012?

- У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра, выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира - это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.

- Как вы считаете, Швеция сейчас сильнее, чем Украина?

- Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

- Завтра в Глазго на стадионе будет много представителей украинской диаспоры. Что вы можете им передать?

- Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

- Что вы думаете о главном тренере соперника Янне Андерссоне?

- Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им добиваться результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

- Ваши соперники во время подготовки к матчу сходили в парк аттракционов. Не думали тоже как-то разрядить атмосферу?

- В сборной Украины отличная атмосфера. У нас не было такой возможности. Мы узнавали, можем ли сделать что-то подобное. Однако из-за ситуации с COVID-19 нам не давали разрешения выезжать из отеля.

- Какую игру вы ожидаете от сборной Швеции?

- Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

- Правда ли, что Зубков больше не сможет сыграть на Евро?

- Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он не готов к игре.

- За счет чего вы планируете обыграть соперника?

- Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать.