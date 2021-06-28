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Национальная сборная Украины

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Степаненко: Думаю, для жителей Шотландии будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)
Степаненко: Думаю, для жителей Шотландии будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вместе с Андреем Шевченко участие в предматчевой пресс-конференции в Глазго накануне игры с Швецией принял участие полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

- Что бы вы хотели передать представителям диаспоры, которые придут завтра поддержать сборную Украины, а также местным, шотландским болельщикам?

- Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матче наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас будет очень очень важной и приятной.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И для них, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Швеция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 22:00
Степаненко - тролль 80 уровня)
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0
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djeff2015 (Запорожье)
28.06.2021 в 21:57
а может хватит уже "хорошего " футбола от вас.....может просто нормально сыграть..с борьбой на поле за каждый мяч?
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.06.2021 в 21:52
жители Глазго, всей Шотландии и Великобритании в целом с лета 2020 года с воодушевлением ждут эту игру
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 21:33
А шотландцы уверенны в хорошем футболе после Австрии? Подумай...
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+1
0
Просто любитель (Днепр)
28.06.2021 в 21:32
Ты имеешь ввиду хороший футбол в одни ворота- в наши. Вы уже с Австрией показали СУПЕРОВЫЙ футбол. Думаю что шотландцам вы до фени. В принципе как и нам
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 21:25
Головне, щоб вони тебе не бачили, косоокий.
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0
-2


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