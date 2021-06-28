Степаненко: Думаю, для жителей Шотландии будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины

Вместе с Андреем Шевченко участие в предматчевой пресс-конференции в Глазго накануне игры с Швецией принял участие полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

- Что бы вы хотели передать представителям диаспоры, которые придут завтра поддержать сборную Украины, а также местным, шотландским болельщикам?

- Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матче наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас будет очень очень важной и приятной.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И для них, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины.