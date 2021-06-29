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Буряк: Сборной Украины на Евро приходится все матчи играть основой
Команда теряет физиологические силы
Бывший главный тренер
"Об усталости и Андрей Шевченко сказал. Он назвал это главной проблемой. Не у всех же сборных есть возможность на третий матч позволить сделать ротацию. Как, например, Испания повела со Словакией 3:0 – и можно уже играть по-другому. А Италия на третий матч группового раунда сделала серьезную ротацию.
А сборной Украины приходится все матчи играть основой. А такой график отбирает и физиологические силы, и психологические. В мыслях постоянно то, что нельзя ошибиться, из-за одной ошибки все может пойти насмарку.
Но хорошо, что Украина прошла в 1/8 финала. Это уже пишется новая история", - сказал Буряк.
Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
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