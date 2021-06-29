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Национальная сборная Украины

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Буряк: Сборной Украины на Евро приходится все матчи играть основой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда теряет физиологические силы

Буряк: Сборной Украины на Евро приходится все матчи играть основой

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о том, что является главной проблемой национальной команды на Евро-2020.

"Об усталости и Андрей Шевченко сказал. Он назвал это главной проблемой. Не у всех же сборных есть возможность на третий матч позволить сделать ротацию. Как, например, Испания повела со Словакией 3:0 – и можно уже играть по-другому. А Италия на третий матч группового раунда сделала серьезную ротацию.

А сборной Украины приходится все матчи играть основой. А такой график отбирает и физиологические силы, и психологические. В мыслях постоянно то, что нельзя ошибиться, из-за одной ошибки все может пойти насмарку.

Но хорошо, что Украина прошла в 1/8 финала. Это уже пишется новая история", - сказал Буряк.

Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Леонид Буряк
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
29.06.2021 в 01:05
Так Шева взял пешехода Марлоса, Пятова, который приготовил гвоздь для бутс, ноунейма Судакова, Тымчика, который после травмы на поле не успел появиться, Безуса, который нормально сыграл один матч за сезон и прочих, кто на поле не может появиться априори. Вот и приходится играть одним и тем же...
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balamyt (Boston)
29.06.2021 в 00:53
И тренер Испании и тренер Хорватии не боятся выпускать на замены новых игроков (по 6 фут. ) которые усиливали игру..Этому Шевченко нужно еще учится...или брать в СБУ лучших а не по рекомендациям рук. ДинамоК и Шахтера )...Кого он Поц набрал в 23 фут. если усиливать игру не кем ) Чего ожидать от СБУ завтра даже не представляю...Я давно уже не верю в чудеса...,Но возражать против него не буду..СБУ спасет только Чудо..,что значит прыгруть выше головы
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