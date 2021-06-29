Буряк: Сборной Украины на Евро приходится все матчи играть основой

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о том, что является главной проблемой национальной команды на Евро-2020.

"Об усталости и Андрей Шевченко сказал. Он назвал это главной проблемой. Не у всех же сборных есть возможность на третий матч позволить сделать ротацию. Как, например, Испания повела со Словакией 3:0 – и можно уже играть по-другому. А Италия на третий матч группового раунда сделала серьезную ротацию.

А сборной Украины приходится все матчи играть основой. А такой график отбирает и физиологические силы, и психологические. В мыслях постоянно то, что нельзя ошибиться, из-за одной ошибки все может пойти насмарку.

Но хорошо, что Украина прошла в 1/8 финала. Это уже пишется новая история", - сказал Буряк.