Национальная сборная Украины
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Сборная Украины перед матчем с Швецией потренировалась на Хэмпден Парк - ФОТО
В хорошем настроении
uaf.ua
В понедельник, 28 июня, сборная Украины прибыла в Глазго на матч 1/8 финала
Вечером главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко провели предматчевую пресс-конференцию, после чего команда потренировалась на "Хэмпден Парк".
Вашему вниманию – фоторепортаж с данной тренировки.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
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