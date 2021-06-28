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Сборная Украины перед матчем с Швецией потренировалась на Хэмпден Парк - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины перед матчем с Швецией потренировалась на Хэмпден Парк - ФОТО

uaf.ua

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В понедельник, 28 июня, сборная Украины прибыла в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Вечером главный тренер Андрей Шевченко и Тарас Степаненко провели предматчевую пресс-конференцию, после чего команда потренировалась на "Хэмпден Парк".

Вашему вниманию – фоторепортаж с данной тренировки.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Швеция
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