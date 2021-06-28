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Зинченко: За игру с Австрией нам всем очень стыдно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек говорит, что в матче с Швецией команда намерена реабилитироваться

Зинченко: За игру с Австрией нам всем очень стыдно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях после поражения от Австрии (0:1).

"Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира - это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно.

Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше", - сказал Зиченко.

Напомним, что матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Австрия Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
28.06.2021 в 23:38
У Австрії єле єле Італія виграла а ти хотів вииграть сміх
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0
0
Romeo1990ish (Червоноград)
28.06.2021 в 23:33
Це все пусті слова. Докажіть завтра ділом, що з Австрією це був прикрий випадок, а не закономірність.
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