Без Зубкова, но с Безусом. Заявка сборной Украины на игру со Швецией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч "сине-желтых" на Евро-2020 против команды Швеции.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

К игре против Швеции готовились 25 футболистов. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, через повреждения со скандинавами не сможет сыграть Александр Зубков.

Напомним, что поединок Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня в Глазго. Старт матча - в 22:00.