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Национальная сборная Украины

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Без Зубкова, но с Безусом. Заявка сборной Украины на игру со Швецией

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Наставник "сине-желтых" определился с игроками на матч 1/8 финала турнира

Без Зубкова, но с Безусом. Заявка сборной Украины на игру со Швецией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч "сине-желтых" на Евро-2020 против команды Швеции.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

К игре против Швеции готовились 25 футболистов. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, через повреждения со скандинавами не сможет сыграть Александр Зубков.

Напомним, что поединок Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня в Глазго. Старт матча - в 22:00.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.06.2021 в 11:58
Сколько стоит время на поле, Андрей Николаевич? Может скинемся на второй тайм для Довбика?
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+2
-2
belarus_1978 (Харьков)
29.06.2021 в 11:54
Главное Беседин есть, теперь я спокоен.
Ответить
+5
-3
Prach13 (Дрогобич)
29.06.2021 в 11:49
Значить Малиновського знову буде мучити з ліва.
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.06.2021 в 12:19
Надеюсь на Цыганкова на левом фланге
Ответить
0
-4
Alex-696 (Немирів)
29.06.2021 в 13:01
Не його фланг. Та й не набрав він ще флрму після травми.
0
0
Thiirane2 (Днепр)
29.06.2021 в 11:44
Артем Довбик, надеюсь тебя выпустят и в твоей жизни многое изменится! Удачи!
Ответить
+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 12:51
Довбик - це щось середнє між Роналду та Ібрагімовичем у свій час.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 11:41
Безус зробить дубль...
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 11:40
"Нате вам Безуса, только заткнитесь".
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 11:41
А кого же можна дати? Хіба "зірку" Судакова.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 11:44
Моё мнение что Безус должен был играть с первых матчей.
+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 12:50
Добре, що ти не тренер, а то вони би вже давно роз'їхалися по пляжах.
0
-3
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ДВ (Одесса)
29.06.2021 в 11:39
Не беда , в финале сыграет, для того и не поменяли ни на кого другого
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+1
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