Зеленский пообщался со сборной Украины накануне матча со Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский связался с национальной командой по видеосвязи накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

В ходе разговора он передал слова поддержки 40 миллионов украинцев и поздравил с 37-летием Андрея Пятова.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с Днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять.

Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - написал Зеленский.