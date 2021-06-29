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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зеленский пообщался со сборной Украины накануне матча со Швецией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент выразил поддержку национальной команде

Зеленский пообщался со сборной Украины накануне матча со Швецией

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский связался с национальной командой по видеосвязи накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

В ходе разговора он передал слова поддержки 40 миллионов украинцев и поздравил с 37-летием Андрея Пятова.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с Днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять.

Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - написал Зеленский.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95
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В статье: Украина Швеция Владимир Зеленский
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Комментарии (28)
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Рівнянин (Рівне)
29.06.2021 в 13:25
Дасть Бог,моя країна вже ніколи не повернеться до особин,на кшталт жирного шоколадного рила!!!
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0
0
Alex-696 (Немирів)
29.06.2021 в 12:59
Прямо, як при сесесері: генсек провів селекторну нараду((( Якого ж совка привели до влади недолугі(((
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+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 12:52
Дякую, шановний Володимире Олександровичу! Сподіваюся, що це - не жарт.
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+2
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.06.2021 в 12:15
73% биомассы. вы сами выбрали ЭТО президентом. нужно было думать до того, как проголосовать "по приколу".
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+6
-5
FC Energy (Новая Каховка)
29.06.2021 в 12:27
Не по приколу голосовал, меня все устраивает, ремонтируют дороги, строят мосты, и хуже точно не стало.
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+5
-5
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 12:40
+100%. Думать. Саме думать! Син навчається у Політеху. Факультет Енергоефективні технології. Інженера майбутні. Не глупі діти мали би навчатися. Після другого туру, запитую в нього: "Правда, що всі студенти за ЗЕ голосували, по приколу?". Відповідь убила. "Не всі. Ті що на стипендії - за Пороха і проти ЗЕ". Кажу: "А чого ж ті проти ЗЕ, чого за Пороха?" Відповідає: " Ну в кого є стипендія, той думає, в нього є чим"
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+3
-3
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 12:05
Воно хоч один раз в такий спосіб зв'язувалося з пацанами в окопах? Може теж когось привітало із днем народження? Чи в лікарню, в госпіталь дзвонило де лікарі тисячами українців на ноги ставили від ковіду і поранень на фронті?
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+4
-4
FC Energy (Новая Каховка)
29.06.2021 в 12:29
Очень сомневаюсь, что пацаны в окопе снимают видосы о том, что им кто-то звонил.
Ответить
+1
-3
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 12:50
Воно туди поїхало один раз, нахамило і більше не потикається. Тільки зрідка приїздить, щоб з нагородами попіаритися. Але охорони більше ніж пацанів і зброю залишають. Барига не боявся в бліндаж заходити і особисту зброю не здавали. А це, навіть подзвонити боїться. Чого перлося в прези?
+3
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 12:02
У Яремчука заточка прикольная. Караваев: И шо оно мелет? И два кума холуйски смеются.
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+1
-3
Prach13 (Дрогобич)
29.06.2021 в 11:52
Хай вишле в збірну Кіркорова.
Ответить
+3
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 12:10
Лучше Сердючку с Лободой.
Ответить
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 11:41
Иди с судьями общайся как вагнеровцев спасал.
Ответить
+5
-3
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 11:35
Прокомментируй ещё и сам матч, вместо Вацко. Вот это рейтинг поднимешь
Ответить
+4
-6
Забиватор (Mariupol)
29.06.2021 в 12:19
Бэ, мы, гыгы
Ответить
+1
-1
2.dc (Николаев)
29.06.2021 в 11:33
Молодец, +1, хорошо сказано. Просто, по-людски, без избитых фраз и пустой высокопарщины. Хорошо - Пятачка не забыл - День рождения, если не налить, то поздравить, дело святое. Дело за малым - Ваши бы слова, господин Президент, да Богу в уши ... )
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+2
-9
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 12:13
Та воно скільки наплело, що не переслухати!!! Які саме слова? Про тарифи в два рази менше? Про зарплату вчителям 4000 доларів? Про перестать стрєлять? Сайтісь пасєрєдінє? Про те, що генеральний прокурор в дошку його хлопець? Що нас буде, до кінця його каденції, 65 мільйонів? Воно ще багато чого плело, але хіба той набір випадкових слів можна зрозуміти?
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.06.2021 в 11:17
Зеля любит футбол! Это прекрасно!
Ответить
+2
-5
avatar
Kalina ua (Sumy)
29.06.2021 в 12:47
..
Ответить
+1
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
29.06.2021 в 12:48
0
0
code906 (Kiev)
29.06.2021 в 11:16
Как-то слишком много комментирует футбол наш уважаемый президент Зеленский.
Ответить
+3
-3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.06.2021 в 11:15
Перед Австрією теж телефонував?..
Ответить
+5
-1
MU777777 (Дергачи)
29.06.2021 в 11:08
хахахаха сайт сосёт у презика...нет моего коммента..)))
Ответить
+4
-8
FC Energy (Новая Каховка)
29.06.2021 в 11:10
Нет коммента, потому что ты быдло? Стоит фильтр слов.
Ответить
+6
-1
MU777777 (Дергачи)
29.06.2021 в 11:11
а на тебя,НЕбыдло..нет фильтра!!! ??
+2
-6
MU777777 (Дергачи)
29.06.2021 в 11:10
ДЕРЬМОКРАТИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!!))) Слава...RIP!!!!
Ответить
0
-6
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 11:04
Зачем ты лезешь в футбол? Займись страной
Ответить
+8
-3
MU777777 (Дергачи)
29.06.2021 в 12:03
так вы тут все страной займаЕтесь...неуёмные..))
Ответить
+1
-2


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