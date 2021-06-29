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Зеленский пообщался со сборной Украины накануне матча со Швецией
Президент выразил поддержку национальной команде
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский связался с национальной командой по видеосвязи накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.
В ходе разговора он передал слова поддержки 40 миллионов украинцев и поздравил с 37-летием Андрея Пятова.
"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с Днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять.
Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - написал Зеленский.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня в Глазго. Начало - в 22:00.
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