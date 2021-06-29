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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: Встреча со Швецией - особая для нашей страны

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Президент УАФ - о предстоящем матче украинцев в 1/8 финала Евро-2020

Павелко: Встреча со Швецией - особая для нашей страны

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился эмоциями о предстоящем матче между сборными Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Сегодня национальная сборная Украины снова выйдет на матч Евро-2020! Впервые в истории мы будем играть в плей-офф европейского первенства!

Поэтому эта встреча 1/8 финала особая для нашей страны! И рядом со сборной в этот вечер плечом к плечу будут бороться более чем 40-миллионная разнообразная, но едина как никогда Украина, неделимые границы которой оберегом указанны на груди каждого игрока команды, а также украинцы по всему миру.

Миллионы украинских сердец будут биться сегодня в унисон с гимном нашего государства, в ритме "Червоной руты", которая обязательно зазвучит на трибунах, в ритме каждой атаки и ударом по мячу сборной Андрея Шевченко! Ведь к флешмобу, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в поддержку сине-желтых, за что ему очень благодарен и имею честь присоединиться, приобщается вся Украина!

Приглашаю присоединиться к флешмобу и к поддержке сборной на сегодняшнем матче и нашу диаспору из Великобритании, которая всегда очень активная и самоотверженно болеет за нашу сборную!

Вчера я прибыл в Глазго, в расположение нашей сборной, чтобы лично поддержать ребят и помочь организовать для них настоящий сюрприз с участием главы государства - онлайн общение и вдохновляющие слова для футболистов и тренерского штаба, которые сказал Президент.
Видел по глазам ребят, что они готовы к игре, а их сердца полны решимости бороться на поле за всю Украину и за миллионы болельщиков!

Вперед, Украина! Болеем сердцем! Верим в сборную! Слава Украине! Героям Слава", - написал Павелко.

Читайте также"Запиши видео в поддержку сборной Украины" - Зеленский запустил новый флешмоб

Напомним, что поединок Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня в Глазго. Старт матча - в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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wago53
29.06.2021 в 12:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.06.2021 в 12:46
Боюсь что жены игроков и тренерского штаба, уже заказали билеты на 30.06 в Мальдивы
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+1
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typeR (Луганск)
29.06.2021 в 12:37
Еще б сказал, что пасовать и бить будут в унисон с сердцебиением презика. Тьфу. Матч важный для болельщиков, очень надеюсь, что для игроков. Но лично ты продолжишь распил бабла независимо от результата, а Николаич вчера еще ясно сказал, что у него в тренерской карьере еще будут матчи поважнее.
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