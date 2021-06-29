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Источник: Игрок сборной Украины несколько раз терял сознание перед Евро
Соболь испытывал проблемы со здоровьем
Фото: Ю.Юрьев
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом Евро - 2020. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.
"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание.
При чем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", – сказал Цыганык.
Напомним, что на текущем Евро украинец лишь раз появлялся на поле – вышел на 90-й минуте матча с Северной Македонией (2:1).
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