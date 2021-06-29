  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Источник: Игрок сборной Украины несколько раз терял сознание перед Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Игрок сборной Украины несколько раз терял сознание перед Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Соболь испытывал проблемы со здоровьем

Источник: Игрок сборной Украины несколько раз терял сознание перед Евро

Фото: Ю.Юрьев

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом Евро - 2020. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание.

При чем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", – сказал Цыганык.

Напомним, что на текущем Евро украинец лишь раз появлялся на поле – вышел на 90-й минуте матча с Северной Македонией (2:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Игорь Цыганык Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГенриВол (Волочиськ)
29.06.2021 в 15:37
Пушка, щоб випрадати Миколенка постійно в стартовому складі.
Ответить
+1
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 15:12
а так это поэтому Мыкола привозит неприятности в каждом матче
Ответить
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 15:34
Наприклад? Які неприємності він привіз у двох останніх? Шева ж не такий дурний як звиду, щоб цього несвідомого поставити.
Ответить
+1
0
Dalskyi (Sviaschene)
29.06.2021 в 15:39
Запорізьке, поясни, будь-ласка, які неприємності? Ви, шо *бануті перед матчем такі речі писати? В тебе хоч трохи розуму є написати два слова на підтримку збірної.
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...