"Брать викингов за рога" - Вацко поделился ожиданиями от матча Швеция - Украина

Комментатор и эксперт ТК "Футбол" Виктором Вацко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

"Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - брать викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это и так очень крутое достижение.

Шведы не любят контролировать мяч. Наверное, мы будем больше держать мяч, больше играть с мячом", - сказал Вацко.