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"Брать викингов за рога" - Вацко поделился ожиданиями от матча Швеция - Украина
В каком статусе Украина выйдет на матч против шведов?
Комментатор и эксперт ТК "Футбол" Виктором Вацко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала
"Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - брать викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это и так очень крутое достижение.
Шведы не любят контролировать мяч. Наверное, мы будем больше держать мяч, больше играть с мячом", - сказал Вацко.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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