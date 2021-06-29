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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Брать викингов за рога" - Вацко поделился ожиданиями от матча Швеция - Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В каком статусе Украина выйдет на матч против шведов?

"Брать викингов за рога" - Вацко поделился ожиданиями от матча Швеция - Украина

Новина українською

Комментатор и эксперт ТК "Футбол" Виктором Вацко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

"Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - брать викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это и так очень крутое достижение.

Шведы не любят контролировать мяч. Наверное, мы будем больше держать мяч, больше играть с мячом", - сказал Вацко.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Виктор Вацко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.06.2021 в 17:41
очередной трепл от экспердо-коментатора
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0
0
Сергей1987 (Киев)
29.06.2021 в 17:26
Такой себе експерт. Может выиграют может проиграют. Вацко говорил что с Австрией будет игра равных команд, но одни оказались ровнее других.
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0
0
vgolovan (полтава)
29.06.2021 в 17:09
настоящий футбол был вчера никто никого за роги не брал а играли в настоящий футбол и победили сильнейшие
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+4
0
Сергей1987 (Киев)
29.06.2021 в 17:28
я вчера кайфонул смотреть такую игру, не то что наши
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+1
0
avatar
meffi (Захід)
29.06.2021 в 17:04
Щось я не вірю в те, що ми будемо мати помітну перевагу у володінні м'ячем.
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+2
-1
kapost (Винница)
29.06.2021 в 16:56
Щось забагато бравади з нашого боку. Значить, реально хана сьогодні збірній.
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 16:30
Аби тільки не закололи.
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+3
-1


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