Малиновский: Мы должны играть быстро, чтобы не давать шведам шансы отбирать мяч

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

"Хорошая команда. Они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышление.

Я знаю Альбина Экдаля. Он играет в "Сампдории". Это хороший футболист.

Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансы отбирать мяч и выходить в контратаки", - сказал Малиновский.