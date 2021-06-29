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Малиновский: Мы должны играть быстро, чтобы не давать шведам шансы отбирать мяч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной Украины - о грядущем матче с шведами

Малиновский: Мы должны играть быстро, чтобы не давать шведам шансы отбирать мяч

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

"Хорошая команда. Они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышление.

Я знаю Альбина Экдаля. Он играет в "Сампдории". Это хороший футболист.

Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансы отбирать мяч и выходить в контратаки", - сказал Малиновский.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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c99baf (Харьков)
29.06.2021 в 17:51
Шо Вам не даёт быстро играть,или Вы танцоры?
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Dalskyi (Sviaschene)
29.06.2021 в 18:29
Черчесову соси иди.
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