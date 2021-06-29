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Малиновский: Мы должны играть быстро, чтобы не давать шведам шансы отбирать мяч
Хавбек сборной Украины - о грядущем матче с шведами
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Полузащитник
"Хорошая команда. Они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышление.
Я знаю Альбина Экдаля. Он играет в "Сампдории". Это хороший футболист.
Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансы отбирать мяч и выходить в контратаки", - сказал Малиновский.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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