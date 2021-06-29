Косовский: Не согласен с мнением, что сборная Швеции – слабейшая команда 1/8 финала

Экс-игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния национальной команды с шведами.

"Я не согласен с экспертами, которые считают, что сборная Швеции – слабейшая среди тех, которые пробились в 1/8 финала. Это скоростная, хорошо обученная команда, а антропометрическим данным скандинавов можно только позавидовать. Они очень опасны при розыгрыше стандартных положений.

Благодаря каким качествам можно склонить чаши весов в свою сторону в игре с ними? Прежде всего, с помощью коллективных действий, очень многое будет зависеть от мотивации, желания сыграть через не могу, психологического состояния подопечных Андрея Шевченко. Ведь недаром говорят, что если очень сильно захотеть, то и горы можно свернуть.

Очень хочется, чтобы сегодня наши ребята показали свой лучший футбол и доказали, что предыдущий провальный матч – с австрийцами - досадная случайность", - сказал Косовский.