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Косовский: Не согласен с мнением, что сборная Швеции – слабейшая команда 1/8 финала

Национальная сборная Украины
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Обыграть шведов будет непросто

Косовский: Не согласен с мнением, что сборная Швеции – слабейшая команда 1/8 финала

Sweden Twitter

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния национальной команды с шведами.

"Я не согласен с экспертами, которые считают, что сборная Швеции – слабейшая среди тех, которые пробились в 1/8 финала. Это скоростная, хорошо обученная команда, а антропометрическим данным скандинавов можно только позавидовать. Они очень опасны при розыгрыше стандартных положений.

Благодаря каким качествам можно склонить чаши весов в свою сторону в игре с ними? Прежде всего, с помощью коллективных действий, очень многое будет зависеть от мотивации, желания сыграть через не могу, психологического состояния подопечных Андрея Шевченко. Ведь недаром говорят, что если очень сильно захотеть, то и горы можно свернуть.

Очень хочется, чтобы сегодня наши ребята показали свой лучший футбол и доказали, что предыдущий провальный матч – с австрийцами - досадная случайность", - сказал Косовский.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Виталий Косовский
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